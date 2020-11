Van penaltygoal Copa tot prachtige kopbal Proto: deze doelmannen gingen scorende Bodart voor

Jupiler Pro LeagueScorende keepers in de Belgische competitie, ze zijn van alle tijden. In de jaren 80 scoorde een Belgische doelman liefst 22 goals, maar ook in in het recentere verleden vonden enkele goalies de weg naar de netten.

Het was al 5 jaar geleden dat een doelman gescoord had in de Jupiler Pro League. Bodarts voorganger is William Dutoit, toenmalige goalie van STVV en nu actief bij Deinze uit 1B. Op 7 november 2015 redde Dutoit een punt voor de Truienaars op het veld van Lokeren door een hoekschop via doelman Verhulst en de paal binnen te werken. De wedstrijd op Daknam eindigde op 1-1.

Op 3 maart 2012 was het cultdoelman Barry Boubacar Copa die raak trof. De Ivoriaan zette voor Lokeren een strafschop om tegen Westerlo, net zoals AA Gent-keeper Frédéric Herpoel in de zomer van 2006 lukte tegen Moeskroen. Maar één van de allerbekendste voorbeelden uit onze competitie is uiteraard het kopbaldoelpunt van Silvio Proto. Het Anderlecht-icoon was in september 2008 aan de eerste weken van zijn uitleenbeurt bij het toenmalige Germinal Beerschot bezig. Proto kende een moeilijke start, maar kopte zich in de slotminuut van de match tegen AA Gent op fenomenale wijze in de harten van de Beerschot-fans. De wedstrijd eindigde toen op 2-2, Proto rende als een gek het veld op het Kiel over.

De best scorende doelman in de Belgische competitie is Luc Vanderschommen, die in de jaren 80 maar liefst 22 goals maakte. Daarvan scoorde hij er 2 voor Cercle Brugge en 20 in het shirt van Kortrijk. Ook Philippe Vande Walle en Gilbert Bodart - oom van Arnaud - waren goed bij schot in hun carrière. Zij scoorden respectievelijk 13 en 8 doelpunten.

Het doelpunt van Arnaud Bodart doet ongetwijfeld ook terugdenken aan de historische kopbal van Sinan Bolat. Die scoorde elf jaar geleden als Standard-doelman in de 95ste minuut tegen AZ in de Champions League, waardoor de Rouches zich alsnog verzekerden van de derde plaats en kwalificatie voor de Europa League.

Arnaud Bodart redde een punt voor Standard.