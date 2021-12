Van een ‘warm welkom’ tot een bitter afscheid: de zondag van Kompany en co in Brugge

Jupiler Pro LeagueAan de toegangspoort op Olympia was er bij de intrede van de Anderlecht-bus nog geen sprake van vijandigheid. Maar tijdens de opwarming en wedstrijd worden diverse spelers en leden van de technische delegatie racistisch bejegend. De zondag van Kompany en co in Brugge.

* Een dik uur voor de wedstrijd arriveert de Anderlecht-bus in Jan Breydel. “Hoe is ’t, Rafa?” Van vijandigheid is aan de toegangspoort op Olympia nog geen sprake. Na de wedstrijd menen Vincent Kompany en Anderlecht dat dit tijdens de opwarming wel al het geval was.

* In de tweede helft krijgen Amuzu en Ashimeru tijdens hun opwarming langs de zijlijn zaken naar het hoofd geslingerd. Dat geldt ook voor leden van de technische staf wanneer ze voor de match, aan de rust of na de match de catacomben opzoeken. Vijandige kreten, dat wel, maar geen racisme volgens de veiligheidsdiensten. Geen van de stewards geeft na de wedstrijd te kennen racistische kreten te hebben opgevangen.

* Wanneer Wesley Hoedt de 1-2 scoort diep in de wedstrijd, gaat hij dat samen met de ganse ploeg ostentatief vieren voor de Oost-tribune. Net daar waar de harde kern van Club zit. Hoedt loopt niet zomaar langs de tribune, hij jent de fans met de hand aan het oor. (zie in onderstaande video vanaf 3:45)

* De wedstrijd wordt afgefloten, Kompany dolt in eerste instantie met Clement en Vanaken. Er lijkt niets aan de hand. Eens in de kleedkamer zeggen diverse spelers en leden van de Anderlecht-delegatie racistisch bejegend te zijn. Ongeveer veertig minuten na de wedstrijd stapt paars-wit naar de wedstrijdleiding om een klacht in te dienen. Té laat volgens het scheidsrechterskorps — het wedstrijdblad was rond die tijd al afgesloten. Anderlecht kaart de kwestie wel nog aan via het Referee Team Report, een formulier waarop de refs beoordeeld worden.

Volledig scherm Clement en Kompany. © Photo News

* In zijn post-match interview bij Eleven doet Kompany zijn verhaal. Pas dan verneemt Club Brugge, waarbij niemand tijdens de wedstrijd iets had opgemerkt, wat er aan de hand is. Dat geldt rond die tijd ook voor de officials en de match delegate, die evenmin iets gehoord hebben. Kompany zoekt de bus op en laat de persconferentie voor wat ze is. Daar veroordeelt Clement racisme in Jan Breydel, de club volgt snel met een officieel statement.