Van den Brom trots op overtuigende prestatie van zijn spelers: “Nu met plezier en spanning naar Brugge-Anderlecht kijken”

Jupiler Pro LeagueRacing Genk-Antwerp: 4-0. En of de Limburgers Club Brugge nog willen kietelen in de titelstrijd. John van den Brom: “Nu hopen dat de oude vrienden uit Anderlecht hun werk doen en dan kan het nog heel mooi worden.”

Hij wou zijn spelers relax, maar met focus en vertrouwen zien voetballen. John van den Brom was na de klinkende zege van Genk tegen Antwerp dan ook een trotse coach. “We zijn als team doorgegaan op het elan van de hele play-offs. We wilden deze match winnen om de tweede plaats binnen te halen, maar nu wordt het afwachten of er nog meer mogelijk is.”

“Ik ben enorm trots op de manier waarop de jongens deze wedstrijd hebben aangepakt. We hebben de match nooit uit handen gegegeven. Vanop de bank en de frigobox voor de bank was het écht genieten. Dit was een geweldige prestatie. Van voor tot achter. Nu hopen dat de oude vrienden hun werk doen en dan wordt het mooi. We gaan dus met plezier, maar ook met wat spanning kijken naar de match tussen Brugge en Anderlecht.”

Volledig scherm © Photo News

Frank Vercauteren: “Hebben het na de 2-0 laten lopen”

Voor Antwerp zijn het play-offs in mineur. De ploeg van coach Frank Vercauteren blijft na vijf van de zes wedstrijden nog altijd zoeken naar een eerste zege. Waar loopt het mis? “Genk was niet noodzakelijk beter”, wist Frank Vercauteren na de match. “Ze waren gewoon een pak efficiënter en profiteerden maximaal van de foutjes bij ons.”

“Tot aan de rust hadden wij zelfs de beste kansen. De eerste goal was vermijdbaar, maar dat hoort erbij. In de tweede helft scoren ze dan wel nog twee keer op fouten van ons. De verdienste is dat Genk die afdwingt. Daarna hebben we de match laten lopen. Maar goed, 2-0 of 4-0, dat maakt op zich niet zoveel uit. Vooral de manier waarop na de 2-0 was gewoon niet goed.”

“Fouten horen bij het voetbal, maar helaas gebeuren ze bij ons te vaak de laatste weken. Als je dan vaststelt dat die fouten aan de overkant niet gebeuren, dan is dat vervelend. Hoe we nu de slotwedstrijd tegen Anderlecht zullen aanpakken? Als profvoetballer ben je verplicht om alles te geven. Het hoofd en de wil om iets recht te zetten zullen dus belangrijk zijn, want die match zal er snel komen.”

Volledig scherm Frank Vercauteren. © Photo News

Lees ook.