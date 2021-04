Van den Brom tevreden na cruciale zege: “Altijd het vertrouwen in mijn ploeg behouden”

Van den Brom was tevreden met de overwinning, “want dat is nog altijd het belangrijkste”, maar de manier waarop kon de Nederlander ook bekoren. “Als je in een uitwedstrijd bij OH Leuven zo dominant kan voetballen, mag ik trots zijn op de jongens. We toonden dominantie aan de bal en hebben mooie doelpunten gescoord. In de tweede helft hadden we het iets lastiger, zeker na de gelijkmaker, maar de reactie na die opdoffer was geweldig.”