Van den Brom niet te spreken over de toestand van het veld in Moeskroen: “Dit slaat nergens op”

Racing GenkRacing Genk kon z'n voetbal niet spelen op het besneeuwde veld van Moeskroen en ging dan ook met 2-0 de boot in . De tweede nederlaag op rij in de competitie. Trainer John van den Brom liet z'n ontgoocheling duidelijk blijken op de persconferentie na de wedstrijd. “Dit had niets met voetbal te maken. Een schande.”

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het resultaat, maar ik ben nog meer teleurgesteld over de omstandigheden waarin deze wedstrijd gespeeld moest worden. Dit slaat nergens op”, begon Van den Brom. “Dit heeft gewoon niets met voetbal te maken. Een veld dat vol lag met sneeuw. De bal rolde, ja. Maar een bal rolt altijd, waar je hem ook neerlegt. Daarom is het een bal, omdat hij rond is. Ja toch? Ergens al een bal niet zien rollen?”

“Ik vind het echt een schande. Wij zijn topsporters, hé”, brieste Van den Brom verder. “Natuurlijk is er heel wat irritatie door de rode kaart ook en die bal op de lat... Ik kan de jongens niets verwijten. Ook met tien man hebben we er alles aan gedaan. We hebben de kansen gewoon niet afgemaakt. We stappen ook met twee blessures de bus op. Dit is zuur.”

Sneeuwballengevecht

“Je zal nu maar in het stadion gezeten hebben - gelukkig mag het niet - of thuis voor de buis. Dan zap je snel weg. De mensen hier kunnen er ook niets aan doen. Hoewel, ze hadden misschien iets meer kunnen doen om het veld speelklaar te maken. Ik vind het onvoorstelbaar dat dit op ons niveau gebeurt. Dat is jammer”, bleef Van den Brom doorgaan.

“Ik heb hier niet van genoten. Ik ben liefhebber van voetbal. Het gaat erom dat hetgeen waar je op training aan werkt, je terug wil zien in de wedstrijd. Dan kon nu gewoon niet. Wij hebben meer last van het veld gehad. Wij moeten het van voetbal hebben, zij minder. Daarmee zeg ik niets verkeerd, maar dat zijn keuzes. Wij moeten het van voetbal hebben en ik had liever een voetbalgevecht gezien dan een sneeuwballengevecht.”

“Wat moet je hier nu van zeggen? Moet ik nu met die jongens een nabespreking houden? Nee toch? Dat is gewoon lachwekkend”, aldus Van den Brom.

