Van den Brom neemt het zondag met Genk op tegen Union: “Veel respect voor het werk dat daar gedaan wordt”

Jupiler Pro LeagueJohn van den Brom wrijft zich in de handen. Omdat alle sterkhouders bleven en in elke linie vers bloed werd geïnjecteerd is Racing Genk versterkt uit deze transferperiode gekomen. “Het was een geweldige mercato voor ons.”

Carlos Cuesta debuteerde donderdag voor de Colombiaanse nationale ploeg met een zege tegen Chili, Kristian Thorstvedt werd uitvoerig in de picture gezet na zijn prestaties bij Noorwegen. De Genkse internationals presteren ook buiten de club. “Dat is altijd leuk voor een coach”, zei Van den Brom. “En die jongens komen ook met heel vertrouwen terug naar de club. Maar langs de andere kant heeft Paul Onuachu toch weinig gespeeld met Nigeria en ook Patrik Hrosovsky kwam minder in actie dan ik had gehoopt. Vandaag was de eerste keer dat ik weer een groep van 18 op training had en het was echt smullen. Het niveau ligt heel erg hoog.”

Dat moet ook, zondag komt met Union zelfs de leider in de Jupiler Pro League op bezoek. “Ik heb heel veel respect voor het werk dat gedaan wordt bij Union. Zij doen het met nagenoeg dezelfde kern als vorig jaar in 1B en dan zie je dat die spelers zich toch doorontwikkelen.” Van den Brom verwacht geen Genkse walk-over. “Een makkie zullen wij nooit krijgen. Wij zullen goed moeten zijn, maar we zijn ook goed. En dat prent ik die groep ook elke keer in: ‘laat zien hoe goed jullie kunnen voetballen.’ We staan voor een zware cyclus met 7 wedstrijden in 22 dagen, daarom is het ook belangrijk dat ik iedereen aan boord heb kunnen houden.”

Van den Brom blikte met een groot gevoel van tevredenheid terug op de afgelopen mercato. “Geweldig”, lachte de Nederlander. “We hebben de hele kern samengehouden en we hebben ons kunnen versterken in elke linie. Beter kan echt niet.” Uiteindelijk zag Van den Brom enkel nog Dessers vertrekken in laatste instantie. “Van mij moest hij niet weg, maar we zijn samen tot de constatatie gekomen dat het voor Cyriel beter was om elders op zoek te gaan naar minuten. Hij krijgt een mooie kans bij Feyenoord, nu moet hij het laten zien.”

