Van den Brom in nauwe schoentjes na zwakke 5 op 24: “We verloren duels die we niet mogen verliezen”

Eén zege in de laatste acht competitiewedstrijden. Ook tegen tien Mechelaars wilde het gisteren niet lukken. Moeten we ons daar maar neerleggen bij de middelmaat, KRC? Genk sluit de heenronde af met een 22 op 51. Voor ons hoeft dit bedroevende tussentijdse rapport Van den Brom de kop niet te kosten, maar dat er íets moet gebeuren, is duidelijk. Afgelopen donderdag bevestigde de raad van bestuur nog het vertrouwen in de coach, afwachten of zij ook na gisteren nog voldoende aanknopingspunten zien.

Volledig scherm Storm met de gelijkmaker. © BELGA

Onuachu weer op de bank

Meer nog dan dat troosteloze gelijkspel: Wat is er aan de hand met Paul Onuachu? De Genkse topschutter stond voor het laatst in de basis op 21 november, meer dan twee weken geleden. Sindsdien miste hij de wedstrijd tegen Zagreb en de dubbele confrontatie met Club Brugge. Zagreb miste hij door ziekte, tegen Club was hij volgens Van den Brom wel fit en toch speelde hij geen minuut. Gisteren zat hij op de bank en dat in een ‘must win game’ voor Genk. Twintig minuten voor tijd viel hij in, ongeïnspireerd. Is dit de manier waarop Onuachu straks een vertrek uit Genk wil forceren? Een vreemde situatie is het in elk geval. “Paul was onvoldoende fit om te starten”, gaf Van den Brom mee.

‘Het geval’ Onuachu hield ons die eerste helft meer bezig dan wat er op het veld gebeurde. De late wedstrijden op zondagavond bij deze temperaturen, je doet er niemand een plezier mee. Niemand kon de koude echt van zich afschudden, tot Genk vlak voor de rust een omschakelingsmoment wel ijskoud afmaakte. Oyen en Paintsil maakten de grote oversteek. Coucke redde het schot van de Ghanees, maar was kansloos op de rebound van Bongonda. De 50ste van Théo in de Jupiler Pro League. Twee gebalde vuisten richting Genkse kop, zijn hart ligt nog steeds in Limburg. Paintsil was de logische vervanger van Onuachu, Oyen kreeg dan weer zijn tweede basisplaats omdat Ito rust kreeg. De wederoptredende Cuesta moest bij de rust de strijd staken met een hoofdblessure. “Ik vond dat we controle hadden”, zei Van den Brom. “Da’s heel wat op verplaatsing bij Mechelen.”

Volledig scherm © Photo News

Vluchtige voorgift

Racing Genk had moeite om een gehavend Mechelen — zonder Cuypers en Schoofs — z’n wil op te dringen. Paintsil dreigde al vroeg, maar Coucke ging goed plat. Mechelen zette daar twee kleine kansjes tegenover via Mrabti en Shved. Genk trok dus met een krappe voorsprong de rust in, maar u weet intussen wel hoe dat gaat met Genk en de kleinste voorgift. Lang blijft die niet op het bord. Vijf minuten na rust was het prijs voor Malinwa. Hrosovsky ging met een slap voetje in duel, Walsh pikte op en liet Storm de gelijkmaker in het dak van het doel knallen. “Ik wilde dezelfde scherpte zien, maar we verloren duels die we niet mogen verliezen. Al vond ik onze reactie na de goal wel oké.”

Gaëtan Coucke probeerde z’n ex-club een handje te helpen. Hij schoffelde de doorgebroken Thorstvedt onderuit, Lardot trok eerst geel maar corrigeerde naar rood op aangeven van de VAR. Van den Brom wilde zijn team een versnelling hoger zien schakelen en zette zijn Japanse snelheidstrein op de rails. Maar Genk creëerde in een half uur numeriek overwicht geen enkele doelkans en dat is zorgwekkend. Mechelen had zelfs nog een strafschop kunnen krijgen na hands van Lucumi. “Het eerste wat je met een man meer wil zien, is een hoge balcirculatie en ruimte creëren via de flanken. Dat deden we gewoon te weinig. Het is de vierde of de vijfde keer dat ons dat niet lukt tegen een man meer.” Zorgwekkend. Met 5 op 24 zien de Limburgers de concurrentie alsmaar verder weglopen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Paul Onuachu viel slechts in. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

