Valse start voor KV Oostende: het botst op uitgekookt Charleroi dat drie keer scoort aan de kust

Voor de aftrap stelde KVO zijn nieuwe spits voor. Thierry Ambrose is een 24-jarige Fransman die van FC Metz werd overgenomen en voor drie jaar tekende. In afwachting dat hij doelpunten maakt voor KVO deed Bedia dat voor Charleroi. Na zeven minuten trof hij raak met een puntertje. Tijdens de oefenmatchen posteerde Edward Still, in afwachting van de terugkeer van Nicholson, afwisselend Fall of Bedia in de spits. Voor KVO koos hij Bedia. Vierde keer, goede keer voor ‘le Grand B’, zoals hij bij de Carolo’s wordt genoemd. Bedia werd de voorbije seizoenen telkens weer verhuurd. Krijgt hij deze keer krediet?