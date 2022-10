Union zet zegereeks verder tegen Cercle (2-1) met Adingra als matchwinnaar: “Hij kan magische dingen”

Jupiler Pro LeagueGeen weerbots na Europa voor Union. Na zijn knappe invalbeurt tegen Braga kroonde Adingra zich nu in de basis als matchwinnaar tegen Cercle met een assist en goal (2-1). Union hijst zich zo in de topvier naast Club. Toch een minpunt voor Union: sterkhouder Burgess viel geblesseerd uit.

Union zit in de winning mood: Europees en in de competitie samengeteld dikt de zegereeks aan tot vijf duels. Behalve het maximum van de punten in zijn groep van de Europa League oogt ook het tussentijds rapport in de competitie steeds fraaier. Met 22 punten uit 11 duels staat Union nu zelfs op gelijke hoogte van Club Brugge, met dit verschil dat het budget van de Brusselse club een veelvoud minder bedraagt.

Karel Geraerts kon niet anders dan zeer trots zijn na een zware week die op een veroveringstocht uitdraaide met drie keer de volle buit op OH Leuven, Braga en tegen Cercle. “We hebben er het maximum uitgehaald, en op school was ik ook altijd blij als ik het maximum op een rapport had”, aldus Geraerts. “Ik ben vooral fier over hoe mijn spelers zich opnieuw mentaal hebben kunnen opladen om tegen Cercle vanaf de start klaar te zijn. Dat was niet evident na een zege op Braga donderdag. Ik schat Cercle ook hoog in, die ploeg is gekend voor zijn kracht, pressing en fysieke presence en telt enkele spelers die goed kunnen voetballen.”

Maar die kwaliteiten bezit Union ook in overvloed. Het voetbal van Union vertoont een stijgende curve. Geraerts heeft min of meer zijn basiself gevonden, de een of twee strategische verschuivingen per match doen het niveau zeker niet dalen. Integendeel. Zoals Adingra bewees, die nu van bij de afrap zijn kans kreeg ten koste van Nieuwkoop - Lapoussin verschoof voor de gelegenheid van de linkerflank naar de rechterflank. Adingra zou op links een beresterke match spelen. Eerst blonk hij uit als butler: op een dienblaadje schotelde hij Vanzeir na drie minuten al de openingsgoal voor. In de tweede helft zou Adingra de 2-0 maken op een moment dat Union onder druk van Cercle stond. Dat doelpunt zou uiteindelijk ook de drie punten vrijwaren, want Cercle lukte een kwartier voor tijd nog de aansluitingstreffer.

“Adingra maakt een mooie progressie”, vond Geraerts. “We mogen niet vergeten dat hij nog maar 19 jaar is en van een ander kampioenschap komt. Hij moest zich nog aan België aanpassen. Hij heeft speciale acties in huis waarmee hij een tegenstander pijn kan doen, dat hebben we vandaag tegen Cercle gezien. Maar als offensieve speler denkt hij ook aan het collectief.”

Vanzeir kan het beamen na de puntgave assist van Adingra. De stats van Vanzeir die bij de start van het seizoen niet zo geweldig waren, dikken zo aan tot drie goals in de competitie. “In de kleedkamer is Adingra erg kalm en wat timide, maar op het veld kan hij magische dingen doen”, zei Vanzeir. “Zijn acceleratie is enorm, hij pakt meteen twee meter op de tegenstander. Het samenspel tussen ons begint ook beter te lopen.”

Cercle toonde twee gezichten op Union. Van het mooie efficiënte voetbal waarmee Cercle vorige week op AA Gent verrast had, bleef zeker in de eerste helft niet veel over. Cercle zag zich versmacht en bakte er aanvallend weinig van: Denkey delfde in de meeste duels het onderspit. Maar na de rust drong Cercle wel aan, en miste het kansen om alsnog de gelijkmaker te maken. Uniondoelman Moris moest een paar keer de meubelen redden. Al liet ook Union via Adingra, Vanzeir en Puertas in de slotfase na om de kloof weer uit te diepen.

De hele tweede helft speelde Union wel zonder Burgess in de verdediging. De sterkhouder was halfweg de eerste helft geblesseerd uitgevallen. Kandouss nam centraal zijn plaats in en Sykes sprong bij op rechts. Maar het gemis van Burgess liet zich toch voelen en Union mag hopen dat Burgess niet te lang uitvalt. “Hij heeft zijn enkel verzwikt”, zei Geraerts. “Ik hoop dat het meevalt, want hij is een belangrijke speler.”

