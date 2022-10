Union zet zegereeks verder tegen Cercle (2-1): Adingra matchwinnaar met puntgave assist en goal

Jupiler Pro LeagueGeen weerbots na Europa voor Union. Na zijn knappe invalbeurt tegen Braga kroonde Adingra zich nu in de basis als matchwinnaar tegen Cercle met een assist en goal (2-1). Union hijst zich zo in de topvier naast Club. Toch een minpunt voor Union: sterkhouder Burgess viel geblesseerd uit.

Union zit in de winning mood: Europees en in de competitie samengeteld dikt de zegereeks aan tot vijf duels. Behalve het maximum van de punten in zijn groep van de Europa League oogt ook het tussentijds rapport in de competitie steeds fraaier. Met 22 punten uit 11 duels staat Union nu zelfs op gelijke hoogte van Club Brugge, met dit verschil dat het budget van de Brusselse club een veelvoud minder bedraagt.

Kwalitatief oogt het voetbal van Union steeds beter. Coach Karel Geraerts heeft min of meer zijn basiself gevonden, de een of twee verschuivingen per match doen het niveau zeker niet dalen. Integendeel. Zoals Adingra bewees, die nu van bij de afrap zijn kans kreeg ten koste van Nieuwkoop. Hij zou een beresterke match spelen.

Eerst blonk hij uit als butler: op een dienblaadje schotelde hij Vanzeir na drie minuten al de openingsgoal voor. De stats van Vanzeir die bij de start van het seizoen niet zo geweldig waren, dikken zo aan tot drie goals in de competitie. Mits wat meer koelbloedigheid had Vanzeir er tegen Cercle nog wat meer kunnen maken, hij trapte wat ongelukkig in de grond toen hij alleen voor doel een lob probeerde.

Van het mooie efficiënte voetbal waarmee Cercle vorige week op AA Gent verrast had, bleef nu niet veel over. Cercle zag zich wat versmacht en bakte er aanvallend weinig van: Denkey delfde in de meeste duels het onderspit. Union liet wel lang na om al snel een veiligere 2-0-kloof te maken: ook Teuma miste alleen voor doel. Intussen had Union wel een tegenslag moeten incasseren: Burgess viel halfweg de eerste helft geblesseerd uit, en de verdediging moest zich zonder zijn sterkhouder met zijn vervanger Sykes heroriënteren.

Union mocht zo toch niet op beide oren slapen. Kort voor de rust moest Teuma zijn doelman Moris op een kopbal van Marcelin al op de lijn bijspringen. Na de rust drong Cercle duidelijk feller aan en een knappe combinatie leidde bijna tot de gelijkmaker: Moris had nog een ultieme reflex in huis op een poging van Somers. Union speelde met vuur, maar lukte bij een tegenstoot dan toch de 2-0, na een sterk nummertje en prima afwerking van Adingra met Teuma die als klaarkijkend tussenstation.

Met de Europese wedstrijd nog in de benen leek Union daarna over te schakelen op spaarstand. Maar een kwartier voor tijd lukte invaller Gboho op aangeven van Lopes de aansluitingstreffer, waardoor Union weer bij de pinken moest zijn. De thuisploeg miste op de counter nog prima kansen via Adingra, Vanzeir en Puertas op de bevrijdende 3-1, maar uiteindelijk volstond de nipte zege ook.

