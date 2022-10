Union wipt dankzij ruime zege in Leuven over OHL naar vierde plaats

Voor Union was de clash in Leuven de eerste van dertien wedstrijden met inzet – competitie, beker, Europa League – binnen de zes weken. Het belette de bezoekers niet – na een furieuze start van OHL – er meteen vol tegenaan te gaan. De efficiënte Brusselaars leidden na 20 minuten al met 0-2. Eerst mocht Burgess een hoekschop van Teuma al te gemakkelijk binnenkoppen, tien minuten later nam Kandouss een door De Norre slecht weggewerkte bal vanop 20 meter op de slof en via de rug van Pletinickx dwarrelde de bal voorbij de jarige Cojocaru in doel. Tussen beide Union-goals in had Gonzalez tevergeefs een strafschop trachten te versieren na een prima infiltratie van Patris.