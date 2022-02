“Union trotseerde met gemak de toenemende druk als leider, maar laat zich nu bij de eerste grote narigheid betrappen op irritatie en zenuwachtigheid”

Club Brugge Wesley op weg naar uitgang bij Club: Braziliaan­se spits in verregaan­de onderhande­lin­gen met Palmeiras

De terugkeer van Wesley (25) naar Club Brugge wordt er eentje van korte duur. De Braziliaan is in gesprek met diverse clubs in eigen land en lijkt blauw-zwart in de winterstop alweer te verlaten.

21 december