Union stoomt door: Brusselaars pakken in eigen huis ook scalp van KV Mechelen dankzij goals Vanzeir en Teuma

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

François verscheen bij de thuisploeg aan de aftrap in plaats van de geschorste Nieuwkoop. Bij KV Mechelen verving Thoelen onder de lat dan weer de geschorste Coucke. Bateau was er door positieve coronatest niet bij, maar Vrancken zag wel Schoofs terugkeren.

Union koos in de eerste helft haar momenten van zo’n vijf minuten waarin ze heel gevaarlijk waren. Na een technisch hoogstandje van Teuma aan de zijlijn kon Vanzeir scherp voorzetten. Undav zag Peyre het leer net op tijd wegwerken. Twee minuten later vond Vanzeir wel een ploegmaat. François wist naar binnen te dribbelen, maar trapte naast. KV Mechelen had het moeilijk. Na balverlies van de bezoekers stuurde Teuma Undav het straatje in. Met de buitenkant van zijn rechtervoet knalde de Duitse aanvaller naast.

Volledig scherm © Photo News

De thuisploeg haalde de voet van het gaspedaal en verloor al te gemakkelijk de bal. Het duurde echter pas tot minuut 29 vooraleer KV Mechelen haar balbezit omzette in doelgevaar. Schoofs rukte op en de zee ging plots open. Mrabti kreeg de bal, kon draaien, maar besloot onbegrijpelijk naast.

De Unionisten voelden dat het tijd was voor moment twee. Na vele stationnetjes kwam de bal bij Mitoma die met rechts in de handen van Thoelen trapte. Nog geen minuut later haalde Vanzeir vanaf de rand van de zestien uit. Net naast. Meteen daarna was Nielsen aan de beurt. De verdedigende middenvelder dribbelde zich knap uit de druk en schoot bijna onder Thoelen binnen.

Volledig scherm © Photo News

Het was slechts uitstel, want tien minuten voor de rust was het dan toch raak. Undav stuurde Mitoma weg, de Japanse international bracht prima voor en aan de tweede paal gleed Vanzeir goed binnen. Het tiende doelpunt al voor Vanzeir en de verdiende voorsprong voor Union.

De eerste helft werd afgesloten met een ‘Chef, un petit verre on a soif’ van de talrijk opgekomen thuisfans - er mocht niet gedronken en gegeten worden in het Dudenpark - en op dat moment trapte Schoofs de gelijkmaker net naast.

KV Mechelen kwam meteen na de pauze scherp opzetten. Een poging van ver van Mrabti ging in hoekschop. De Camargo leek in minuut 49 de gelijkmaker op aangeven van Storm binnen te koppen, maar Moris had nog een geweldige reflex in huis. Het doelpunt viel aan de overkant. Lapoussin zonderde Teuma af, die mocht heel ver komen en legde de 2-0 mooi naast Thoelen.

De Camargo en Schoofs waren op het uur dicht bij de aansluitingstreffer, maar telkens zag Moris het leer naast gaan. Malinwa gaf niet op. Storm kreeg enkele minuten later dé kans, maar besloot oog in oog met Moris over.

Union zag af. Van Der Heyden liep tegen zijn vijfde gele kaart aan. Op de tegenaanval probeerden Teuma, Vanzeir en Undav (x2) het helemaal af te maken, maar het bleef bij 2-0. Mazzu en co zitten zo na achttien speeldagen al aan 40 punten.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.