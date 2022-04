Union springt opnieuw over Club Brugge naar leidersplaats na derbyzege tegen zwak Anderlecht

Anderlecht, waar Gomez niet fit raakte, kreeg geen tijd om zich te herpakken. Tien minuten na de 1-0 raakten de bezoekers niet onder de druk van Union uit. Wat volgde was een razendsnelle omschakeling, zoals we die dit seizoen al zo vaak zagen van de Unionisten. Via Teuma ging het naar Undav. De Duitser speelde maatje Vanzeir in, die bleef ijzig kalm en stifte de 2-0 over Van Crombrugge.