Union spoelt dipje en bekerkater door met 2-1-winst tegen Eupen

Union is rechtgekrabbeld na drie mokerslagen op rij. De 2-1-zege tegen Eupen was broodnodig om de rust te doen weerkeren. Adingra en Vertessen scoorden voor de thuisploeg, waar Moris nog een ‘ingebeelde’ penalty moest redden vooraleer Prevljak net voor affluiten scoorde. Zo kan Union met een opsteker naar Berlijn voor de kwartfinale in de Europa League.

Voor Union stond er tegen Eupen toch behoorlijk druk op de ketel. Puntenverlies was uit den boze om uit het dal te kruipen waarin Union de voorbije twee weken gesukkeld was, met twee 4-2-verliezen in de competitie en een pijnlijke penalty-exit in de beker. Trainer Karel Geraets liet wel met Kandouss, Boniface en Nieuwkoop drie basisspelers op de bank starten: het energiemanagement met oog op het zware komende programma draaide goed uit...

Op papier is Eupen niet het zwaarste kaliber, en zo bleek ook op het veld. De bezoekers konden Union over de hele wedstrijd amper pijn doen. Doelman Moris deed het als imitatie van een standbeeld niet slecht. Maar Union moest ook zelf zien te scoren. Na een wat moeizame start brak Adingra op het kwartier al de ban. De Ivoriaan liet nog maar eens zijn talent aan de bal zien: hij hakte zich fluks vrij, zocht ruimte en krulde de bal mooi in doel.

Union nam doorlopend meer initiatief, maar voetbalde niet altijd zuiver in de combinatie. Dan maar zelf naar doel schieten, dachten Vertessen en Lazare, maar hun pogingen waren ofwel te zwak of misten de juiste richting. Kort voorbij het half uur moest Union wel zonder zijn kapitein voort. Teuma leek geraakt aan de kuit en liet zich uit voorzorg vervangen: de blessure zou naar verluidt meevallen. El Azzouzi verving Teuma en Union voetbalde wat op spaarstand richting de rust.

In de tweede helft zocht Union naar een geruststellende tweede goal. En soms helpt de tegenstander een handje mee. De Eupen-verdediging stond collectief te slapen bij een vrije trap van Lynen die simpel Vertessen aanspeelde: de PSV-huurling trapte feilloos raak voor zijn tweede goal in het shirt van Union. Zo had de thuisploeg toch al snel de schaapjes op het droge. Voor Union was het een zaak om de voorsprong te consolideren. Eupen kreeg iets meer greep op de partij en Magnée zorgde zowaar voor een eerste schot tussen de palen: Moris pakte.

In de slotfase leek Union zowaar nog even te zullen bibberen. Eupen kreeg een ingebeelde penalty cadeau na een schwalbe van Prevljak, terwijl doelman Moris zich zichtbaar inhoudt. De VAR maakte geen al te beste beurt door de beslissing niet terug te draaien: koren op de molen van alle VAR-heisa vorige week. Moris zorgde zelf voor gerechtigheid en stopte de penalty van Prevljak. Een belangrijke redding want net voor affluiten lukte Eupen via Prevljak toch nog de aansluitingstreffer.

