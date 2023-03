Union spoelt dipje en bekerkater door met 2-1-winst tegen Eupen: “Trots op dit antwoord”

Senne Lynen: “Alleen winnen telde”

Voor middenvelder Senne Lynen heeft Union zijn missie vervuld. “Tegen Eupen telden gewoon de drie punten en die hebben we gepakt. We hebben de wedstrijd scherp aangevat om Eupen te laten voelen dat er niets te rapen viel. We hebben de teleurstelling van onze bekeruitschakeling op Antwerp omgezet in motivatie.” Een discutabele penalty voor Eupen in de slotfase had Union wel nog in problemen kunnen brengen, maar doelman Moris stopte de strafschop. “Ik zag Moris honderd procent inhouden bij die penaltyfase en dacht dat het een schwalbe was”, aldus Lynen. “Het is gecheckt door de VAR. Ik ga me er niet teveel over uitspreken, want de VAR heeft de laatste tijd al genoeg kritiek gekregen.” Lynen zelf had met een slimme vrije trap in de loop van Vertessen een voet in de 2-0 van Union: “Ik had drie à vier seconden oogcontact met Vertessen, hij wist perfect waar de bal ging komen, maar de verdedigers van Eupen stonden daar ook wat te slapen.” (BF)