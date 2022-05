Union reageert op Verhaeghe: “Blij met onze tweede plaats in Premier League”, zegt Mazzu - Bormans: “Tweede kleinste budget”

Jupiler Pro LeagueMet een kwinkslag reageerde Felice Mazzu op de stoute uitspraak van Bart Verhaeghe. De Club-voorzitter had tijdens de Brugse titelviering gezegd dat zij niet tegen Union kampen, maar wel tegen Brighton, “ een club veel rijker dan wij ”. Mazzu: “Dan ben ik blij met onze tweede plaats in de Premier League.” Ook Philippe Bormans, de ceo van Union, reageerde: “Wij zijn een sportief project, geen financieel project.”

Sereen en met klasse, zo reageerde Union op de kritiek van de voorzitter van Club Brugge. Zoals het dat ook heel het seizoen op het veld heeft gedaan. Mazzu, droog en ietwat cynisch bij Eleven Sports: “We moeten de analyses van de tegenstander accepteren. Ik heb veel respect voor Club Brugge. Maar als wij Brighton zijn, dan ben ik bijzonder blij met onze tweede plaats in de Premier League.”

Mazzu had het verder over een historische prestatie. En dan doelde hij vooral op de tweede plaats, niet zozeer de vier derbyzeges tegen Anderlecht. “Een kampioenschap is meer dan louter de derby’s. Vandaag waren we alleszins opnieuw efficiënt. Alleen tegen Club waren we dat niet: misschien wel het verhaal van ons seizoen.”

De T1 van Union deed nogmaals zijn hoed af voor de spelersgroep van Union. “Wanneer je ‘de gouden horloge’ (doelend op de titel, nvdr) zo voor je neus ziet weggekaapt worden, doet dat pijn. Maar als je nauwelijks twee uur later dan zo'n match speelt... De voorbije dagen hebben we vooral gewerkt op het mentale aspect. Uiteindelijk telde nu vooral de kwalificatie voor de voorrondes van de Champions League. Mijn spelers waren hier opnieuw groots. Net als onze fans... ik wil dit fantastisch publiek bedanken. Dit is ongelofelijk. En ook tegen Antwerp willen we nog de drie punten pakken. We hebben hier niet voor niets een winnende cultuur geïnstalleerd.”

Philippe Bormans vindt dat Verhaeghe er de juiste eigenaarsstructuur van de club even op moet nakijken. “Ik ga daar niet veel over zeggen... wie de eigenaar van de club is en welke nationaliteit die heeft, dat lijkt me niet belangrijk. Wel dat wij het tweede kleinste budget van 1A hebben. En daar hebben we een verschrikkelijk mooi parcours mee afgelegd. Als anderen daar een andere mening over hebben, is dat hun volste recht. Dit is een sportief project, geen financieel project.”

“Ook volgend seizoen zullen wij opnieuw met een beperkt budget werken. Alles behalve zoals een top vijf-club. Maar we gaan wel opnieuw stappen proberen te zetten, vooral op extra-sportief vlak. Wij willen investeren in de lange termijn, om zo de structuur van de club te verzekeren en een stabiele eersteklasser te worden.”

Ook Bormans stond erop de spelers een pluim te geven. “Wij moeten bijzonder trots zijn. Vanaf minuut één hebben we ons ongelofelijk gesmeten, we hebben België met verstomming geslagen. En blij met deze tweede plaats, die we dan nog net op het veld van Anderlecht veilig stellen. Heel eerlijk: natuurlijk was het zuur dat we de titel aan Club moesten laten. Maar dit is nu eenmaal het systeem van de play-offs. Maar wie weet, kunnen we in de kwalificaties voor de Champions League nog wel iets betekenen.”

