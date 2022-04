Union houdt transferinteresse Vanzeir en co af voor focus op titel: “Geen onderhandelingen tot na seizoen”

Jupiler Pro LeagueHet straffe Union blijft niet ongezien in Europa. Sterkhouders als Casper Nielsen en Dante Vanzeir genieten transferinteresse, geeft de club toe. “Maar we onderhandelen niet tot na het seizoen”, zegt CEO Philippe Bormans. Lees: alleen de focus op de titelstrijd telt.

Een grote kracht van Union dit seizoen is dat het de rangen goed gesloten weet te houden. Alle hoofden staan gericht op de beslissende weken in de sportieve titelstrijd. En daar horen dus geen mogelijke transferbeslommeringen bij. Al wacht Union deze zomer wel een grote make-over. De overgang van topschutter Deniz Undav naar Brighton, de ‘moederclub’ van Union in de Premier League, staat sinds deze winter al vast. Maar ook sterkhouders als Casper Nielsen en Dante Vanzeir liggen momenteel goed in de markt.

Beiden hebben een contract tot 2024 bij Union, met voor Vanzeir nog een optie voor een extra jaar. Union kan deze zomer dus potentieel veel geld vangen voor deze bepalende spelers, maar alle speculaties over transfers blokt Union nu af. “Er is veel interesse in al onze spelers”, geeft CEO Philippe Bormans toe. “We zijn een nuchtere club. Dat hoort bij het voetbal, maar we hebben met iedereen afgesproken dat we geen onderhandelingen voeren tot na dit seizoen. Dat heeft nu totaal geen nut. We maken er geen uitzondering op. We weten dat Undav vertrekt, de rest zullen we zien. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen vertrekt.”

In de komende weken kunnen de spelers van Union op het veld wel nog hun marktwaarde opdrijven. Bormans: “Ze bepalen hun toekomst zelf. Financieel staat er de komende weken veel op het spel, met Europees voetbal. Er ligt genoeg op tafel om over na te denken en voor te werken. We zijn een open club en als er biedingen komen gaan we met de drie partijen zien wat het beste is, maar die gesprekken zijn dus voor na het seizoen.”

Volledig scherm Undav speelt volgend seizoen voor Brighton in de Premier League. © BELGA