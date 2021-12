Union en Gent houden elkaar in evenwicht, Vanhaezebrouck: “Elk een punt is correcte weergave”

In een leeg Dudenpark -we wennen er beter opnieuw met z’n allen aan- was op tweede kerstdag toch wat supportersgeluid te horen. De fanatieke aanhang van Union had een plekje gezocht bovenaan het bos achter de noordtribune en bracht met trommels wat sfeer. Het leek de thuisploeg te helpen in de beginfase. Al in de vijfde minuut werd Gent stevig gewaarschuwd. Undav stuurde Vanzeir het straatje in. De aanvaller mikte alleen voor Bolat op de paal. Even later kon Undav op exact dezelfde manier door de buitenspelval sluipen. Bolat dook goed in de voeten. Gent kwam niet echt in de buurt van het doel van Moris en ook Union hield het bij die twee doorbraken.

Matchen van Union met weinig kansen, ze bestaan, zo bleek uit de tweede helft. Lange tijd was een knal van Depoitre de enige mogelijkheid. De spits van AA Gent blesseerde zich zelfs bij die poging. Tissoudali kon enkel dreigen via een kopbal op hoekschop, zo weet u meteen dat het ook zijn beste match niet was. Aan beide kanten haalde de defensie het van de aanval en zo kregen we een spektakelarme ‘boxing day’ in het Dudenpark. Met een puntendeling kunnen beide teams op een play-off 1-plek de winterstop in.

Vanhaezebrouck: “Punt is correcte weergave”

Hein Vanhaezebrouck kon vrede nemen met een scoreloos gelijkspel op Union. “We wilden hier graag een resultaat halen”, aldus Vanhaezebrouck. “We hebben een punt, dat is een correcte weergave van een wedstrijd met weinig kansen langs beide kanten. Afgezien van de beginfase, hebben we goed verdedigd en de ruimtes goed dicht gehouden. Alleen vond ik dat we zelf te weinig gedaan hebben met de ruimtes die er waren. Onze kwaliteit aan de bal was iets te weinig. Dan is het moeilijk om kansen te creëren. Er zijn er een paar geweest, maar het zou een beetje tegen de gang van het spel in geweest zijn als we hier gewonnen hadden. We hebben match 36 afgewerkt, tegen de beste ploeg van onze competitie, die los op kop staat. Dan moet je uiteindelijk tevreden zijn als je hier 0-0 speelt.”

Een scoreloos gelijkspel is niet onlogisch in een wedstrijd met de twee beste defensies van het land, waarin de verdedigers aan twee kanten baas waren over de aanvallers. “Ik kijk dan ook terug naar de heenmatch”, zegt Vanhaezebrouck, refererend naar de 0-2-nederlaag tegen Union. “Dat was een wedstrijd waarin wij er volledig open voor gingen. Als je dan hier een terugmatch krijgt die meer gesloten is, dan kan je verwachten dat er niet veel kansen gaan vallen. Dan moet je de momenten pakken. Zij hadden die in het begin van de match, wij na de rust. We kennen allebei de kwaliteiten van de tegenstander, we hebben ons daar allebei ook op ingesteld.”

AA Gent sluit het jaar af met 16 op 21 in de competitie. “We mogen tevreden zijn met héél onze eerste ronde”, vindt Hein Vanhaezebrouck. “We gaan naar de achtste finales in Europa, we zitten in de halve finale van de beker en we zijn nog altijd in de running voor play-off 1. Dat is fantastisch. We hebben af en toe geroteerd, maar dat belet niet dat ik spelers tel die aan 33 of 34 matchen zitten, plus hun internationale matchen.” Tijd om de batterijen even op te laden, voor een strijd op drie fronten in 2022.

