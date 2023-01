Union blijft imponeren: nu gaat ook Antwerp voor de bijl na goals van Vanzeir en Teuma

Jupiler Pro LeagueGeen volledige wederopstanding van Antwerp. Van Bommel en co liepen in het mes bij een zeer gretig Union, en zien de kloof met het nummer twee wat groter worden. 2-0. En de Unionisten, die verloren in competitie al niet meer van half september.

‘t Is niet vaak stil op Antwerp. Zelfs niet na die ruim gewonnen bekermatch tegen Racing Genk. Michael Frey liet weten dat hij niet bepaald tevreden was met zijn statuut bij Antwerp, en moest daar tegen Union voor op de blaren zitten. “In onderling overleg heeft Michael Frey de voorbije dagen individueel getraind en is hij uit de selectie gelaten”, liet Van Bommel weten. Bij de thuisploeg ontbraken Adingra (geblesseerd) en Burgess (geschorst).

Het stond de ambiance in het Dudenpark niet in de weg. Vanaf minuut één gingen de kelen van de supporters wijd open. “Antwerp make some noise”. Maar die “Bruxelles, ma ville...” oversteeg alles. En dat inspireerde de Unionisten duidelijk het meest. Antwerp werd versmacht door het enthousiaste voetbal van Union. Teuma en Lapoussin als aandrijvers, Boniface als stormram.

Grote kansen leverde dat in eerste instantie niet echt op. Alderweireld moest eens ingrijpen op de aalvlugge Vanzeir, Lazare schoot in de herneming rakelings naast. En Butez moest Sykes met een zweefduik van de openingstreffer houden. Aan de overkant nam Balikwisha Moris één keer op de proef, zonder succes. Antwerp onderging - zelfs met het meeste balbezit - de wet van de sterkste tegen het nummer twee, en Union werd daar op het half uur ook voor beloond. Vanzeir was het meest alert op een doorgekopte bal van Teuma en werkte de bal in doel. 1-0. En dat net Muja de netten had doen trillen aan de overkant, ware het niet dat scheids Laforge al gefloten had voor een (lichte) duw op Lazare.

Volledig scherm Dante Vanzeir © BELGA

Vanzeir liet meteen na de koffie dé kans op 2-0 onbenut, toen hij oog in oog met Butez de bal te ver voor zich uit duwde. Antwerp nam gaandeweg over, maar opnieuw liep het te vaak mis in het laatste derde van het veld. Muja trapte een keer op Moris, maar dat was het dan ook. Dan toonde Union zich daar efficiënter. Eerst vond Sykes nog eens Butez op z’n pad, maar Teuma liet een elfmeter na hands van Janssen niet onbenut. Door het midden, en 2-0.

Die van Union bleven dan maar zingen. Je zou voor minder. De enige ploeg die toch een beetje in het spoor van leider Racing Genk blijft.

Volledig scherm Teddy Teuma © BELGA

