Union-aanwinst José Rodriguez is nog steeds de jongste CL-debutant ooit van Real Madrid: “Mourinho zei: ‘Ik maak van jou de beste zigeunervoetballer’”

Jupiler Pro LeagueJosé Rodriguez heeft voor twee seizoenen getekend bij Union. De Spaanse middenvelder is ondertussen 27, maar hij heeft er al een lange tocht doorheen diverse voetballanden opzitten. Het belangrijkste regeltje in zijn cv dateert van tien jaar geleden. In 2012 werd Rodriguez door toenmalig Real-coach José Mourinho in het Champions League-bad gegooid en tot op vandaag blijft hij de jongste CL-debutant in de geschiedenis van de Koninklijke. Een portret van de nieuwe spelmaker in het Dudenpark.