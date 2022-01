Uitstel van competitiehervatting op tafel na storm aan coronabesmettingen

Geen enkele eersteklasser ontsnapte na de winterbreak aan corona. Antwerp bleef met één besmetting quasi gespaard, voor onder meer Racing Genk en KV Oostende (7 spelers) ziet het er slechter uit. Op dit moment zijn in onze competitie 71 spelers en 10 stafleden besmet met het coronavirus.

Bloedrode cijfers, die hier en daar vragen doen rijzen over hoe profvoetbal veilig kan blijven doorgaan. De (veel) besmettelijkere omikronvariant maakt dat er ook in het voetbal nog een pak extra positieve tests zitten aan te komen. Verschillende clubs legden daarom een voorstel op tafel om de 22ste en 23ste speeldag volledig uit te stellen.

Ze halen daarvoor een hele reeks argumenten aan. Zo was er het eerdere uitstel voor Racing Genk door de Africa Cup en het verplaatsen van Kortrijk-Antwerp na een corona-uitbraak bij de Great Old. De clubs in kwestie stellen ook dat veel ploegen de komende weken in de problemen zullen komen door de combinatie van de Africa Cup en vele Covid-besmettingen.

Volledig scherm Ook bij KV Oostende is er een corona-uitbraak. © BELGA

Als alternatieve data stellen ze midweekspeeldagen rond 16 en 23 februari voor. Dat zijn Europese weken waarin geen Belgische teams actief zijn – AA Gent komt pas later weer in actie. Daarnaast hopen de clubs dat er tegen dan opnieuw publiek welkom is in de stadions, wat voor verse inkomsten zou zorgen.

Of het voorstel grote slaagkans heeft, valt af te wachten. Feit is wel dat de Pro League zich niet laat afschrikken door het hoge aantal besmettingen. Op diezelfde Algemene Vergadering stemt de Pro League of het weer mogelijk wordt voor clubs om uitstel te vragen bij zeven Covid-besmettingen in de A-kern. In de huidige situatie zouden volgend weekend Racing Genk-Beerschot en Zulte Waregem-KV Oostende dus uitgesteld kunnen worden. Ook zet de Pro League momenteel volop in op boostervaccins. Wie bij de competitiehervatting geen derde prik gekregen heeft, zal wekelijks getest worden tot hij die ingespoten krijgt.

De kleedkamer

Met die maatregelen is de Pro League ervan overtuigd voldoende gewapend te zijn tegen verdere uitbraken. Viroloog Marc Van Ranst treedt hen daarin bij. Profvoetbal kan, naar zijn mening, perfect blijven doorgaan. “De Pro League en de KBVB hebben altijd al goede protocols opgesteld. Profvoetballers worden ook frequenter getest, dus is het logisch dat er meer positieve gevallen opduiken. Bovendien laten steeds meer spelers zich boosteren of vaccineren.”

Toch waarschuwt Van Ranst de clubs voor een gevaarlijke plek: de kleedkamer. “Alles is daar netjes en goed georganiseerd, maar vaak zeer slecht geventileerd. En net in kleedkamers komen spelers veel en dicht bij elkaar. De clubs kunnen het goede voorbeeld geven door de ventilatie daar aan te pakken.”