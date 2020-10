Uitsluitsel na de commotie: penalty in Standard-Club was terecht

Club Brugge was na afloop van de topper niet te spreken over de penalty die hen de overwinning kostte op Sclessin. Wanneer Cop in de slotfase de bal voor de goal gooide, kwam die op de borst en armen van Rits terecht. Scheidsrechter Laforge wees naar de stip, maar zijn lijnrechter gaf aan niet akkoord te zijn. Ook de VAR riep hem naar de zijkant van het veld. Laforge bleef echter bij zijn initiële beslissing, en kreeg ook na de match de volle lading van de Bruggelingen.

Maar het besluit de bal op de stip te leggen, was wel degelijk correct. Dat oordeelt het Referee Department nu. “Als de bal eerst het lichaam raakt en dan de arm, en als de arm het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt, is er geen overtreding en gaat het spel verder”, aldus scheidsrechterexpert De Bleeckere in de wekelijks duiding. “Indien de bal eerst het lichaam raakt en dan de arm, en als die arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt – wat hier gebeurde in de fase met Rits – dan is er wel een overtreding.”



Dat de VAR tussenkwam, was volgens het Referee Department dan ook overbodig. “De genomen beslissing van de scheidsrechter kan niet gezien worden als een grote fout. De VAR moest de scheidsrechter informeren dat zijn beslissing niet clearly wrong was, en de beelden niet moest gaan bekijken.”