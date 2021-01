Uitgerekend Tissoudali bezorgt Beerschot de zege op bezoek bij OHL

Jupiler Pro LeagueIn wat normaal zijn laatste match was voor Beerschot is Tarik Tissoudali nog één keer beslissend geweest. De toekomstige spits van AA Gent zorgde tegen OH Leuven voor het enige doelpunt van de partij. Een afscheid langs de grote poort heet dat.

Lees ook: Eupen en Moeskroen komen niet verder dan een billijk gelijkspel

In de loop van de namiddag sijpelde het nieuws door dat Tarik Tissoudali een voorakkoord had bereikt met AA Gent, maar toch startte de Nederlandse Marokkaan op OHL in de spits bij Beerschot. Wie dacht dat Tissoudali met de handrem op zou spelen, had het mis. De onvoorspelbare dribbelaar ging er vol voor, net als de 21 andere spelers op het veld trouwens.

Bij momenten leek het alsof de twee promovendi opnieuw een finale aan het afwerken waren, zo fel en intens verliep de eerste helft van de partij. Een handvol kansen noteerden we ook – voor bezoekers Suzuki en Tissoudali en thuisspelers Schrijvers en Mercier – maar gescoord werd er niet. Het was zowat het enige minpuntje na 45 minuten, want op zich kregen we best een vermakelijke pot voetbal geserveerd aan Den Dreef.

Volledig scherm © BELGA

Na de pauze raasde het nog een tijdlang door – misschien niet meer aan tweehonderd per uur, maar toch aan 150. En het was vooral een opvallend fris Beerschot dat gevaarlijk was: de coronanaweeën lijken nu echt wel uit de lijven. Nadat pogingen van Holzhauser, Tissoudali en Suzuki geen succes kenden, was het een kwartier voor tijd toch raak. Aan het einde van een knappe collectieve aanval werkte Tissoudali het handig af: 0-1. De afscheidnemende doelpuntenmaker kuste vervolgens het clublogo op zijn shirt en knuffelde de hele Beerschotbank plat.

Bijna volgde er nog een assist voor Tissoudali, maar Romo was bij de pinken op een schot van invaller Sanyang. OHL zette in het slotkwartier alles op alles, zonder succes echter. Zo bleef het 0-1 en pakte Beerschot zijn zesde opeenvolgende zege tegen de Leuvenaars. Paars-wit gaat nu met zeven op negen en een pak vertrouwen richting de Antwerpse derby van komend weekend. Maar zonder Tarik Tissoudali dus… Ook Prychynenko (geelgeschorst) en wellicht Dom (liesblessure) zullen tegen de Great Old ontbreken.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

