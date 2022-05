Uit de handen van verloofde krijgt Paul Onuachu officieel zijn Gouden Schoen: “Enorme verrassing”

“Dat was een enorme verrassing voor me”, zei Onachu na afloop. “Ik was hier totaal niet van op de hoogte. Tracy komt wel altijd kijken en nu zag ik ze ineens het veld oplopen. Een mooi moment, al overheerst hier toch vooral de ontgoocheling. We verliezen en zijn uitgeteld voor Europees voetbal. Dankzij de ploeg heb ik deze Gouden Schoen gewonnen. Hij ziet er goed uit, maar je kunt er moeilijker van genieten na zo’n teleurstellende nederlaag.”