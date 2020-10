Toch beloning voor aanvoerder en sterkhouder: Van Crombrugge krijgt alsnog opslag bij Anderlecht

Jupiler Pro LeagueDan toch slechts uitstel in plaats van afstel. Anderlecht praat met Hendrik Van Crombrugge (27) over een contractverlenging en -verbetering.

Eerst wel, dan niet, nu alsnog. Hendrik Van Crombrugge was door het vorige sportieve beleid - met toen Michael Verschueren als sportmanager - opslag beloofd, maar de nieuwe bazen maakten de Rode Duivel tijdens de voorbereiding duidelijk dat dat onmogelijk was. Het was een tegenvaller voor de doelman, die zich desondanks professioneel bleef gedragen. De beloning voor die goeie mentaliteit (en dito prestaties) volgt nu toch.

De makelaar van Van Crombrugge is in bespreking met RSCA om zijn overeenkomst (tot 2023) open te breken. Anderlecht wil de keeper graag tot 2025 aan de club binden en is bereid om hem ook een salarisverhoging te geven. Volgens bronnen rond HVC zou hij de helft meer kunnen gaan verdienen, als het tot een akkoord komt.

Mocht Van Crombrugge effectief zijn handtekening zetten, dan is dat al het derde goeie nieuws op korte tijd. Eerder deze maand werd hij papa van Gabriel en kreeg hij speelminuten bij de nationale ploeg tegen Ivoorkust. Een domper was dan weer het puntenverlies tegen OHL.

Op lijstje van Ajax

Van Crombrugge speelt sinds vorig seizoen bij Anderlecht en ontpopte zich tot een sterkhouder. Van Kompany coach kreeg hij de aanvoerdersband - in de vestiaire is hij een leider. In de zomer was er vage interesse - onder meer van Ajax en enkele Duitse en Franse subtoppers - en de speler koos met Stijn Francis een nieuwe makelaar, maar dat leidde niet tot een concreet bod.

