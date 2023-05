Titelpretendenten Antwerp en Union ontleed: ook in de cijfers nek aan nek (al heeft Great Old één grote troef)

Union moet op de Bosuil minstens een punt halen om kans te houden op de titel en het liefst winnen om zijn lot in eigen handen te houden. Het verleden leert dat dat voor Union geen sinecure is: in de laatste zeven duels op de Bosuil, inclusief de onderlinge matchen in 1B, kon de Brusselse club slechts één keer winnen: vorig seizoen in de reguliere competitie met 0-2. Relevanter zijn de vijf onderlinge duels dit seizoen, waaronder de dubbele halve finale van de beker. Antwerp klopte Union drie keer, omgekeerd won Union twee keer. Maar op de Bosuil ging Union wel twee keer de boot in, en lag het ook in het wedstrijdbeeld onder. In de competitie bepaalde een rode kaart voor Lazare mee het verloop toen, in de beker kraakte Union wat in zijn voegen onder de immense druk, al beslisten de penalty’s toen over de finaleplek.