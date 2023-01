Titel stilaan een utopie voor Club Brugge? Parker: “Ik denk er op dit moment niet aan”

Jupiler Pro League“Ik was ontevreden over hoe we voetbalden na onze voorsprong.” Scott Parker was eerlijk en kritisch na het gelijkspel tegen Anderlecht. “We need to stick to the process.”

KIJK. Scott Parker: “De mentaliteit na de 1-0 was niet goed”

Denis Odoi omschreef het gevoel dat heerste op Jan Breydel nog het beste.

“Schijt.”

Kort en krachtig.

Club Brugge gooide twee punten weg tegen Anderlecht. Het was doorlopend de betere ploeg. Goede combinaties, grote kansen. Inzet, drive en intensiteit voor het grootste deel van de wedstrijd.

Hoe zou het vandaag trouwens zijn met Roman Yaremchuk?

De Oekraïner zit in een ongelukkige periode. Amper gespeelde onder vorige trainer Carl Hoefkens – hij werd op een bepaald moment zelfs geweerd uit de ploeg.

Door een lichte blessure van Jutglà kreeg hij zijn kans tegen paars-wit. Yaremchuk miste in de eerste helft oog in oog met Verbruggen. En hij miste na de rust voor een leeg doel – hij kon het zelf amper geloven.

De spits mag zich toch optrekken aan zijn wedstrijd. Hij zorgde meermaals voor diepgang en dreiging, hij was aanwezig. Stilaan hoopt hij om zijn niveau van in zijn laatste jaar bij AA Gent te benaderen. Voorlopig gaat dat met ‘babysteps’. Een doelpunt kan in zijn geval wonderen doen.

Volledig scherm Parker met Yaremchuk. © Photo News

De verlossing voor Club leek te komen van Casper Nielsen. Eerst een grote kans gemist, later de 1-0 binnengetikt. En dan kwam er die gelijkmaker tien minuten voor tijd. Een poging van Arnstad werd gedevieerd door Odoi én Mechele, Mignolet grabbelde tevergeefs.

Intensiteit naar beneden

Waarna Club niets meer voor mekaar kreeg – niet voor het eerst dit seizoen na een opdoffer. “Maar ik was al ontevreden met de manier waarop we voetbalden na onze voorsprong”, zei Parker. “De intensiteit ging naar beneden, het leek wel alsof dat we wanhopig die 1-0 wilden veiligstellen. Terwijl ik vind: ‘We need to stick to the process’.”

Een voorsprong niet kunnen verdedigen, lijkt stilaan een mentale kwestie te worden voor blauw-zwart. Dat lukte de voorbije maanden ook niet tegen Racing Genk, OH Leuven, Antwerp, Union en Zulte Waregem in de competitie en STVV in de beker. Parker: “Ik ben het team nog volop aan het leren kennen. Misschien is het iets psychologisch. Maar ik wil niet dat we bij een voorsprong plots anders gaan voetballen. Ik wil conviction, overtuiging zien. Ik heb tegen de ploeg gezegd dat deze club hoge verwachtingen heeft. Ik heb dat zelf meegemaakt in mijn carrière. Daar komt een bepaalde mentaliteit bij kijken. Ik ben nu 42 jaar en er zijn wat littekens bijgekomen. Alleen ben ik er ook harder van geworden. Spelen voor zoveel volk, in deze omgeving, hoort erbij. We moeten er meer in geloven in plaats van met minder intensiteit te beginnen spelen.”

Volledig scherm © Photo News

3 op 15

Het zijn werkpunten voor Club Brugge. Die men ook binnenskamers gezien heeft. Maar de prestatie tegen Anderlecht was globaal bekeken hoopgevend. Het neemt niet weg dat Club achterblijft met drie op vijftien én dat de achterstand op leider Genk steeds verder oploopt. Zeventien punten nu al. Een vierde titel op rij is stilaan een utopie voor blauw-zwart. “Ik denk er niet aan op dit moment”, aldus Parker. “Ik wil het team weer op het niveau brengen waarin we wedstrijden gaan winnen. De achterstand is groot – dat is nu eenmaal zo. Ik zou niet liever hebben dan dat ik naar hier gekomen was, met de vingers knipte en dat alles ineens veranderde. Maar zo werkt het helaas niet. Het is mijn taak om rationeel te zijn, om te begrijpen waar we moeten verbeteren én om de balans juist te krijgen. Weet je, ik ben extreem gelukkig met de ploeg. Spelen we de wedstrijd tegen Anderlecht tien keer, zullen we die in de meeste gevallen winnen. Deze keer niet. Dat is de rollercoaster van het voetbal.”

