Tienkoppig Zulte Waregem houdt gelijkspel vast op bezoek bij gretig OH Leuven: 1-1

De thuisploeg nam de beste start, maar de voorzetten van Schrijvers, Mercier en De Norre misten precisie. De eerste grote kans was evenwel voor de bezoekers. Vossen trapte van kortbij onbegrijpelijk over op aangeven van Vigen. Even later schilderde Bese aan de overkant de bal op het hoofd van Henry, maar zijn kopbal ging na een bots over. Even later kon Schrijvers net niet voldoendebij een vrijschop van Mercier, zodat Bostyn redding kon brengen.