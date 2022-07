Tienkoppig Standard pakt punt tegen Buffalo’s: Dussenne scoort in de absolute slotfase, arbitrage speelt meteen prominente rol

Jupiler Pro League Volgens statistie­ken­bu­reau is geld geen probleem in Brugge: marktwaar­de De Ketelaere geschat op 40 miljoen euro

Als we statistiekenbureau CIES Football mogen geloven, zit Club Brugge op een hoop geld. Charles De Ketelaere (21) is volgens hun berekeningen 39,9 miljoen euro waard op dit moment en is daarmee de op acht na duurste voetballer die niet in een top vijf-competitie actief is.

