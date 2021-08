Tienkoppig Seraing houdt lang stand in Anderlecht, maar paars-wit pakt uiteindelijk wel (ruime) eerste competitiezege

Jupiler Pro LeagueDe kop is eraf voor Anderlecht in de Jupiler Pro League. Paars-wit rekende vanavond eenvoudig af met een tienkoppig Seraing: 3-0. Het duurde wel tot diep in de tweede helft voor paars-wit zijn overwicht omzette in goals. Die kwamen van de voeten van Kiese Thelin, Gómez en Amuzu.

Voor Anderlecht was de missie vanavond duidelijk. Enkel winst volstond tegen promovendus Seraing, zeker na de recente één op zes. Paars-wit kon zich natuurlijk wel optrekken aan de 0-3-zege van donderdag bij Laçi. Uitblinker Refaelov kreeg opnieuw een basisplaats, aanwinst Zirkzee stond voor het eerst in de ploeg.

Anderlecht leek een vliegende start te nemen. Al na vijf minuten opende Raman de score, ware het niet dat Verschaeren de bal net daarvoor - duidelijk - met de hand meegenomen. Geen vroeg feestje in het Lotto Park. Tien minuten later zette het spitsenduo Zirkzee-Raman een fraaie één-twee op. Refaelov was eerst bij de bal op de aflegger van Raman, maar besloot naast. Anderlecht was duidelijk de betere ploeg - Seraing had weinig in de pap te brokkelen. Alleen zette paars-wit dat overwicht niet meteen om in een doelpunt. Cullen hield zijn schot niet laag, Zirkzee kopte voorlangs op hoekschop, Raman verlengde een vrije trap net over.

Vijf minuten voor de pauze hielp Seraing de thuisploeg een handje. Boulenger ging veel te driest door op Raman, een tweede gele kaart was het logische gevolg. Anderlecht profiteerde haast meteen, of zo leek het toch. Zirkzee opende zijn rekening in paars-wit shirt met een knappe plaatsbal, maar werd na een zéér lange VAR-interventie toch teruggefloten. Raman stond voorafgaand een teen buitenspel. Zuur voor Anderlecht en Zirkzee.

Thelin breekt de ban

Een gezondheidswandeling werd het na rust ook niet. Tegen tien man duurde het bijzonder lang voor Anderlecht een gaatje vond in de muur. De druk was er continu, kansen niet. Dan maar wisselen, moet Kompany gedacht hebben. En dat loonde. Het was zowaar Isaac Kiese Thelin die de ban brak. Refaelov zag dat Raman goed diep ging, Thelin tikke de lage voorzet eenvoudig binnen. Pas het vierde doelpunt van de Zweed in Brusselse loondienst, maar wel een belangrijke.

Anderlecht domineerde verder, het vuur bij Seraing - als dat er al was - helemaal gedoofd. Een voorzet van Amuzu werd tegen de lat verlengd, maar het was slechts uitstel. Twee minuten later deed Gómez de boeken definitief dicht met een knap overhoeks schot. In blessuretijd dikte Amuzu de score nog wat aan.

Zo is de kop eraf voor Anderlecht in de Jupiler Pro League. Het komt met vier op negen weer onder de mensen. Paars-wit kan met vertrouwen naar de terugmatch tegen Laçi. In de competitie trekt Anderlecht volgend weekend naar Cercle Brugge.

