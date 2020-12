Tienkoppig KV Mechelen op eigen veld onderuit, Waasland-Beveren pakt 13 op 15

Jupiler Pro LeagueNew game, same story. Na rood voor Voet liep het helemaal mis voor KV Mechelen tegen een herboren Waasland-Beveren. De troepen van Nicky Hayen zetten hun opmars met 13 op 15 voort.

Van een spetterende beginfase was geen sprake. De weinige aanwezigen dreigden in te dommelen. Tót Malinwa in minuut 27 een heerlijke teamgoal bij mekaar bokste. Wernersson met een lange, lage pass naar Mrabti. De Zweedse spits tikte tot bij Schoofs, die de trefzekere Hairemans bediende. En dat allemaal in één tijd. Knap doelpunt.

Terwijl scoren dit seizoen voor KV Mechelen o zo moeilijk is, was het deze keer bij de eerste kans meteen prijs. Het gaf Malinwa zelfvertrouwen. Jackers moest zich onderscheiden op een poging van Mrabti en een kopbal van Schoofs. KV was de betere ploeg. En dan... - u voelt ons al komen - maakten ze het zichzelf alweer moeilijk. Een te gretige Peyre miste zijn interceptie en Voet haalde als laatste man de doorgebroken Koita neer. Ref Boucaut kon niet anders dan de youngster met rood van het veld sturen.

Voor de derde keer dit seizoen viel KV Mechelen bij een voorsprong met een man minder. Na de uitsluitingen van Kaboré en Vranckx verloren ze eerder telkens nog van respectievelijk KV Kortrijk en Beerschot.

En ook nu liep het helemaal fout. De tweede helft begon dramatisch voor Malinwa. Heymans duwde de gelijkmaker beheerst tegen de netten, man-in-vorm Koita zette de 1-2 snel op het bord. Bij beide tegendoelpunten werd invaller Kaboré te kijk gezet.

Vrancken greep in en gooide Defour - terug fit - in de strijd. Dat bleek een verademing te zijn. De ex-Rode Duivel bracht rust in het spel. Kaboré zette zijn foutjes (deels) goed door de bal op het uur prima voor doel te zwiepen en Mrabti werkte de gelijkmaker aan de eerste paal binnen.

KV Mechelen stond stevig in blok. Een punt zat erin. Maar toen Coucke zich verkeek op een afstandsschot van Bertone, was het kalf verdronken. Een 2-3-nederlaag tegen Waasland-Beveren, dat een uitstekende zaak doet. En of dit pijn doet Achter de Kazerne.

Malinwa pakt 2 op 12 en blijft bengelen in de gevarenzone. Met amper één punt meer dan Moeskroen en drie meer dan STVV ligt het degradatiespook op de loer. Waasland-Beveren pronkt dan weer met 13 op 15.

