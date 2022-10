Tienkoppig Genk smeert Defour eerste nederlaag aan

Ook tegen ex-club KV Mechelen hield Genk-trainer Wouter Vrancken vast aan zijn vertrouwde elf. Dan moest zijn voormalige assistent Steven Defour, begonnen met een 6 op 6, meer puzzelen. Bates en Verstraete waren geschorst. Vanlerberghe is nog minstens tot aan het WK uit. Verder ontbrak de zieke Da Cruz en verdween Oum Gouet naar de bank. In de plaats kregen jongens als Peyre, Van Hoorenbeeck, Van Hecke en Malede hun kans vanaf de aftrap, die door de verkeersdrukte met tien minuten was uitgesteld.

De bezoekers waren zeker niet naar Limburg afgereisd om zich in te graven. Het zorgde voor een open wedstrijd. Schoofs zag vroeg in de partij zijn schot gestopt door Vandevoordt. Aan de overkant knalde Trésor over.

Toch was het Racing Genk dat op voorsprong kwam. Muñoz combineerde met El Khannouss en verschalkte vervolgens KV-doelman Coucke met een puntertje. Voor de Colombiaan betekende het al zijn vijfde competitiedoelpunt. Straffe statistiek voor een rechtsback. Ook mooi meegenomen voor de jonge El Khannouss. Het raspaardje van RC Genk kende met de assist zijn eerste doelpuntenbijdrage van het seizoen.

Genk leek zo door te gaan op zijn elan van de voorbije weken. 21 op 21 pakte het. Maar Mechelen heeft onder Defour zichtbaar vertrouwen opgedaan. Het is niet meer de ploeg die het onder Danny Buijs was. Het speelde zijn beste helft van het seizoen en rechtte de rug. Het leidde tot de gelijkmaker van Schoofs. De Mechelse aanvoerder kreeg te veel tijd van Heynen en kon het leer mede daardoor heerlijk in de verste hoek krullen: 1-1.

Malinwa bleef gevaarlijk. Malede dribbelde zich een weg in de Genkse zestien, maar miste zijn schot. Even daarna gleed McKenzie uit. De Amerikaan leek zo Sandy Walsh op weg te zetten naar de 1-2. De Mechelse back verkoos zelf schieten boven breed leggen voor Ngoy en werd gestuit door Vandevoordt. Genk stelde daar voor rust een kopbalkans(je) voor Onuachu en een plaatsbal van Hrosovsky tegenover.

In de tweede helft probeerde Genk de match in handen te nemen. Het zocht sneller de diepte, zette vroeger druk en wist op die manier Mechelen steeds meer in het defensief te dringen. Na enkele speldenprikjes sloeg de koploper iets voor het uur toe. El Khannouss stuurde Paintsil knap weg. De Ghanees behield aan de achterlijn het overzicht en bediende Arteaga. De Mexicaan kon van dichtbij de 2-1 binnentikken. Alweer een doelpunt van een Genkse vleugelverdediger.

Rode El Khannouss

De goal illustreerde de veerkracht van de nummer één van de Jupiler Pro League. Vaak speelt het fluks voetbal, maar als het niet loopt kan het knokken en anders wel een hogere versnelling vinden. De weerstand van de Limburgers werd verder op de proef gesteld door de rode kaart (twee keer geel) van El Khannouss.

Een even onterechte als flauwe uitsluiting was dat overigens. De tiener werd onderuitgehaald door Walsh en uitte zijn onvrede door met de vingers het aantal ondergane overtredingen te tellen. Een jeugdzonde die ref Verboomen kennelijk een tweede geel waard vond. Treurig.

De thuisploeg werd in survivalmode geduwd, terwijl Mechelen onder impuls van Schoofs op zoek ging naar de gelijkmaker. Walsh kwam dichtbij. De voorzet van Van Hoorenbeeck was allesbehalve simpel om af te werken en de Nederlandse Indonesiër mikte over. Genk hield stand en maakte Paintsil er 3-1 van op aangeven van Trésor. Goed voor zijn twaalfde assist van het seizoen. De Limburgers wonnen voor de achtste keer op rij. Voor Defour betekende het zijn eerste nederlaag als T1.

