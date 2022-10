Tienkoppig Genk smeert Defour eerste nederlaag aan - Vrancken: “Er is wederzijds respect”

Wouter Vrancken: “Moeilijke match”

“Het was een moeilijke wedstrijd, zeker in de eerste helft. Je mag Rob Schoofs met zijn goede linker niet zo makkelijk laten trappen. We moesten daar meer doen. In de tweede helft hebben we het beter aangepakt. We waren beter in de duels en twijfelden minder. We hadden dominantie met elf tegen elf, maar een lullige rode kaart veranderde dat.”