Tienkoppig Antwerp knokt zich naar zege én play-off 1, Moeskroen strijdt op slotspeeldag nog tegen degradatie

Gelezen op Twitter: ‘Wel straf dat ondanks corona bij Moeskroen wél nog altijd alle supporters in het stadion mogen zitten.’ Er mag al eens gelachen worden, zeker op een avond als die van gisteren. Kwestie van de spanning een beetje te breken. Want wat stonden de zenuwen strak gespannen op Le Canonnier. Bij de thuisploeg, want mits een puntje zou de rechtstreekse degradatie vermeden worden. Bij de Great Old uiteraard ook. Enkel bij een zege zou play-off 1 al een feit zijn. Ook bij Waasland-Beveren, Cercle Brugge, Anderlecht en Oostende werd de wedstrijd met steeds kortere nagels bekeken. Je weet maar nooit wat er op die laatste speeldag nog gebeurt.

Antwerp - lees: Franky Vercauteren - had zijn lesje geleerd na het thuisdebacle tegen Anderlecht op de vorige speeldag. In plaats van met een ei in de broek aan de wedstrijd te beginnen, koos hij voor ‘The Magnificent Tree’ voorin. Net zoals een maand geleden, toen Antwerp Kortrijk met 4-2 versloeg, startte Antwerp met RML in de spits. Refaelov, Mbokani én Lamkel Zé hakten de Kerels vakkundig in de pan. Bleek het ook tegen Moeskroen de Heilige Graal?

Volledig scherm Mbokani was de grote man met twee goals. © BELGA

Het wedstrijdbegin was alvast veelbelovend. Hongla knalde net naast, Lamkel Zé trof de paal. Antwerp drukte Moeskroen helemaal weg. Zo dominant hadden we de Great Old al lang niet meer gezien. De ene kans na de andere, 75 procent balbezit. Ivan Leko leek terug. Antwerp was duidelijk on a mission. Wie niet in dat plaatje paste, was Jordan Lukaku. Hij was, samen met Nill De Pauw, het kind van de rekening na de miskleun tegen paars-wit. In hun plaats op de flanken: De Laet en Buta. Uitstekende zet van Vercauteren, zo bleek. Op voorzet van die laatste scoorde Mbokani na 20 minuten de 0-1. Als ze er zin in hebben is en blijft dit Antwerp toch gewoon een heel goeie ploeg die echt niet toevallig tweede staat. ‘t Was een héérlijke aanval over vier stationnetjes en Antwerp virtueel tweede en, vooral, zeker van play-off 1.

‘Waarom makkelijk als het moeilijk ook kan?’ ‘t Is al vaker dit seizoen de leuze van dit Antwerp geweest. Na een gevaarlijke tackle - want dat was het heus wel - mocht Le Marchand nog voor de rust gaan douchen. De Fransman raakte weliswaar eerst de bal, maar daarna vooral ook Harbaoui. Oliedom van de verdediger, die al te enthousiast een slechte controle probeerde recht te zetten.

Volledig scherm Le Marchand druipt af na zijn rode kaart. © Photo News

Anderzijds is ‘moeilijk gaat ook’ evenzeer van toepassing op Antwerp. Vlak na rust was daar plots Lamkel Zé voor doel. DLZ behield het overzicht en bediende Mbokani, die er koel 0-2 van maakte. Dieu’s eerste brace in meer dan een jaar. Qua timing kon ze niet beter vallen, want nog geen minuut later lukte Moeskroen via Olinga de aansluitingstreffer.

De spanning was haast ondraaglijk. Seck maakte er op het uur nog 1-3 van, maar via Harbaoui werd het twee minuten voor tijd zowaar nog 2-3. Z’n 111ste in de Jupiler Pro League, maar wel pas de eerste dit seizoen voor de Tunesiër. ‘t Was alle hens aan dek bij de tien bezoekers, maar breken deden ze niet. De Royal Antwerp Football Club is zeker van play-off 1. Met dank aan The Magnificent Tree, maar toch vooral dankzij Mbokani. Merci Dieu, merci.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

