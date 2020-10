Tien spelers positief bij KV Mechelen, dat gaat vragen om competitieduel tegen Eupen uit te stellen

Anderlecht Trebel is er niet bij tegen Club, Doku wel in selectie

3 oktober Anderlecht heeft z’n selectie bekendgemaakt voor de topper van morgen op het veld van Club Brugge. Jérémy Doku is gewoon van de partij, ondanks het feit dat voorzitter Wouter Vandenhaute naar Frankrijk trok om met Stade Rennes te onderhandelen over een transfer. Maar de kans is wel reëel dat Doku niét speelt, net door die eventuele transfer.