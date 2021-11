Christian Thorstvedt: “Dit is beschamend”

“We geven het veel te gemakkelijk weg en dit is al te veel gebeurd. We zijn niet matuur genoeg. We staan 2-1 voor en in plaats van verder uit te diepen, de match dood te maken, geven we het veel te gemakkelijk weg. Net zoals zo vaak. Zij beginnen na die 2-1 wat druk te zetten, waarna wij stress beginnen te krijgen. Dit is beschamend, dit mag niet gebeuren op dit niveau. Teleurgesteld? We mogen niet teleurgesteld zijn, we moeten kwaad zijn. Als er nu geen harde woorden vallen in de kleedkamer, dan zal dat nooit het geval zijn. Dit is onacceptabel. Nu moeten we woensdag wraak nemen.”