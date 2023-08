Thiago zorgt voor krappe zege van Club Brugge in Westerlo: niet overtuigend, wel verdiend

Na de moeizame Europese kwalificatie in Aarhus was Club Brugge naar de Stille Kempen afgezakt met de vaste intentie ook in competitieverband orde op zaken te stellen. De verloren punten tegen KV Mechelen terugverdienen kon enkel met winst op Westerlo. Ronny Deila opteerde voor Igor Thiago diep in de spits, met steun van Skov Olsen op rechts en Nusa op links en met Hugo Vetlesen als complement van Hans Vanaken. Dat functioneerde prima, maar blauw-zwart liet vooral in de tweede helft te veel kansen liggen om er een eenvoudige vooravond van te maken. Igor Thiago, ook vorige week tegen KV Mechelen al aan het kanon, was de enige die Sinan Bolat in verlegenheid kon brengen. Dat deed de Braziliaan zo’n tien minuten voor de pauze, waarna Andreas Skov Olsen verzuimde de voorsprong te verdubbelen toen Thiago hem met een hakje alleen voor doel zette. De Deen knalde op de dwarslat. Het zou niet de enige keer blijken dat Bolat zich nog eens liet kloppen maar door zijn doelraam werd gered, dat gebeurde in de slotminuut opnieuw bij een uitbraak van Nusa.

In de tweede periode had vooral Hans Vanaken zijn team kunnen verlossen, maar hij kopte vrijstaand aan de tweede paal te zwak in de handen van Bolat . De doelman van Westerlo had een enorme reflex in huis op een knal van Skov Olsen. Bolat had in het eerste half uur ook al twee keer binnen dezelfde fase de nul gehouden die toen nog op het bord stond, tegenover een koppende Vanaken en een volley van Nusa.Westerlo voetbalde wel goed mee, maar Daci en topaankoop Frigan (die door De Roeck aan de aftrap werd gebracht) konden de Brugse defensie zelden in moeilijkheden brengen. Alleen bij het begin van het slotkwartier moest Simon Mignolet een paar keer als reddende engel optreden op een vrijschop van Vaesen en een knal van Mebude. De stroomstoot die de invallers doorheen het stadion lieten gaan, bleef zonder gevolg. Club hield stand. Overtuigend was de zege niet, verdiend wel.