Terwijl Murillo en Seck voor VAR spelen, is Kompany kritisch: “Systeem moet veranderen in belang van Belgische voetbal”

Jupiler Pro League Ongezien: Holzhauser beslist uit vrees voor afstraf­fing om als libero te spelen, maar experiment loopt faliekant af

De laatste wedstrijd van Beerschot in 2021 is afgelopen in lijn met het annus horribilis: verdedigend geklungel, aanvallende onkunde, een rode kaart voor de gefrustreerde smaakmaker Holzhauser, 0-7. Dít Beerschot mag zich nog voor de winterstop opmaken voor 1B.

28 december