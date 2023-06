TERUGBLIK. 88 jaar geleden in 1935 vierde Union SG laatste titel, twee weken na Daringfans die “doodskist van Union” in Molenbeekse straten droegen

Union in het seizoen 1934-1935, dat was zonder meer de ‘te kloppen ploeg’. Het team dat aan de competitie begon zou later faam maken als “Union Soixante’, de fameuze naam voor de ploeg die tussen 1933 en 1935 een in Europa ongeëvenaarde reeks van zestig competitieduels zonder nederlaag in de hoogste klasse neerzette. Bij de start van het seizoen 1934-1935 stond de teller op 38 duels zonder verlies. Union trapte zo als titelverdediger de competitie af en had ook al de titel van 1932-1933 gewonnen.

Union kon dus een drieklapper slaan. En dat lukte met nog eens 22 ongeslagen speeldagen op rij. “Om Union te kloppen moet een team zich overtreffen”, schreven journalisten destijds. Voetbalhistorici typeren het toenmalige elftal van Union als een ploeg zonder al te grote vedetten. “Doorslaggevender waren een ijzeren wil, een enorme teamspirit, automatismen en bovenal een fantastische fysieke conditie”, zegt Kurt Deswert, kenner van het Brusselse vooroorlogse voetbal in het naslagwerk ‘Allez Union’. Tiens, passen die woorden van lof over Union Soixante niet ook als gegoten voor het huidige Union?

Volledig scherm Een thuismatch van Union in november 1934 in het seizoen van de laatste titel: op de Brusselsesteenweg wemelt het van het volk. © Archieven Union 1897

Maar zelfs de mooiste liedjes blijven niet duren. Op 10 februari 1935 moet Union naar het veld van grote rivaal Daring Molenbeek. De match was al wekenlang ‘talk of the town’. De stad legde extra trams in om de drommen mensen naar het Oscar Bossaertstadion van Daring te brengen. In die tijd was een “uitverkochte” match relatief: fans klommen gewoon op het dak van de tribune om het spel te volgen.

Opmerkelijk ook: er stonden twee Britse trainers tegenover mekaar. De architect van Union was Charles Griffiths, die eerder nog Bayern München getraind had en veel respect in Frankrijk genoot bij Olympique Rijsel. Hij trainde bij Union de spelers op dinsdag en donderdag, op de andere dagen gaf hij voetballes in Roubaix en Rijsel. Daring had Jack Butler als coach, ex-speler van Arsenal en tactisch een krak.

Daring won met 2-0 en brak de ongeslagen reeks van Union. In Molenbeek barstte een volksfeest los. “Je kon het bier ruiken van de Gentse tot de Ninoofse Steenweg, want Daring had een einde gemaakt aan de serie van 60 van Union”, lezen we in ‘100 Jaar Voetbal in België’. Naslagwerken vermelden dat “supporters van Daring een doodskist door de straten van Molenbeek droegen waarin Union symbolisch ten grave gedragen was”. Maar het was allemaal gemoedelijk, zulke taferelen hoorden bij de ‘zwans’ rond de derby.

Volledig scherm Een wedstrijdbeeld uit Daring - Union op 10 februari 1935 waarin Union zijn eerste nederlaag na 60 ongeslagen duels zou lijden. © Archieven Union 1897

Maar een speeldag later op 24 februari 1935 was Union op zijn beurt aan het feest. Union verzekerde zich thuis van zijn elfde titel in de historie met een 3-2-zege over Racing Mechelen. Van Landeghem, Vanden Eynde en Van Caelenberghe gaan de geschiedenis in als de doelpuntenmakers in de laatste titelmatch van Union. Zien zij zich nu zondag na 88 jaar eindelijk afgelost door Boniface, Teuma of Burgess? Wait and see.

Volledig scherm Een beeld uit de laatste kampioenenmatch van Union op 24 februari 1935: Union verslaat Racing Mechelen met 3-2 en viert zijn elfde titel uit de historie. © Archieven Union 1897

Nog een weetje van toen: 1935 betekende een scharnierjaar in het Belgische voetbal. De voetbalbond dokterde toen een statuut uit voor de onafhankelijke voetballer waardoor clubs hun spelers officieel konden betalen. In vele Europese competities was de professionalisering al bezig, maar België hinkte achterop: voetballers mochten als “amateur” nog geen geld krijgen voor hun wedstrijden. Drie keer raden hoe dat indertijd dan wel gebeurde: spelers kregen enveloppes met zwart geld. Volgens historische bronnen betaalde Union als Brusselse grootmacht destijds erg gul onder tafel.

Kapitein van de laatste titelploeg van Union was de legendarische Jules Pappaert. Naar hem is de huidige Jules Pappaertbeker vernoemd die nu nog elk seizoen de ploeg met de langste reeks ongeslagen matchen bekroont. En wie gaat dit jaar met die prijs lopen? Union dus, liefst zeventien keer op rij ongeslagen na de nederlaag tegen Genk in september.

Pappaert was ook de man die zijn troepen op scherp gezet had na een 4-0-nederlaag tegen Beerschot op kerstmis 1932. Hij beloofde de toenmalige voorzitter Joseph Marien plechtig dat zijn ploeg voor de rest van het seizoen niet meer zou verliezen. Maar de reeks zou dus nog veel langer duren…