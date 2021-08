Tarik Tissoudali: “Iedereen heeft vandaag genoten bij AA Gent, deze overwinning geeft veel vertrouwen”

“Iedereen heeft vandaag genoten bij AA Gent: de staf, spelers en supporters. We zijn heel blij met de drie punten. We hebben ook als team gespeeld. Samen kunnen we veel bereiken. Deze overwinning geeft veel vertrouwen. Dit is de bevestiging dat we een goede ploeg hebben.”

AA Gent had vooraf slechts 4 op 12, maar Tissoudali twijfelde nooit aan z'n ploeggenoten. “Ik heb me nooit druk gemaakt, want ik weet dat we een goed team zijn. Als de mentaliteit er is, komt de kwaliteit vanzelf naar boven. Of de interlandbreak ongelegen komt? Misschien wel, misschien niet. We kunnen in elk geval wat rust nemen, hopelijk kunnen we nadien de lijn doortrekken.”