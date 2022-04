STVV wint dankzij heerlijke doelpunten van Konaté en Reitz en blijft op PO2-koers, Zulte Waregem nog altijd niet gered

Jupiler Pro LeagueSint-Truiden blijft Racing Genk bestoken in de strijd om in de Europe play-offs te geraken. De Kanaries wonnen oververdiend in Zulte Waregem, dat nog steeds niet zeker is van het behoud en straks met dichtgeknepen billen KVO-Seraing gaat volgen.

STVV schoot zichzelf bijna in de voet door een vroege penaltymisser van Christian Brüls. Ref Visser had die na controle aan het VAR-scherm toegekend voor handspel van Sissako. Zulte Waregem, met Hubert en Cools in de plaats van de geschorste Doumbia en de zieke De Neve, mocht blij zijn met de redding van Sammy Bossut want het bakte er een helft lang helemaal niets van. Dat Essevee nog punten nodig had om zich definitief veilig te spelen, was er totaal niet aan te merken.

Pas nadat Mory Konaté enkele minuten na de pauze met een prachtige pegel in de winkelhaak de score had geopend, schoot de thuisploeg wakker. Seck, in zijn 100ste wedstrijd voor de ‘Boeren’, kwam samen met Kutesa en wat later Fadera in en die wissels zorgden eindelijk voor wat vuur.

STVV zag Wolke Janssens weggestuurd worden met een tweede geel, en overleefde de late stormloop van Zulte Waregem ternauwernood. Eerst kwam Gano een voet te kort om een afgeweken intikker van Vossen in doel te lopen, wat later kopte hij van dichtbij naast. Het was uiteindelijk invaller Rocco Reitz die de Kanaries verloste met een tweede Truiense treffer, alweer zo’n mooie krul voorbij de machteloze Bossut.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

