STVV wint aan de Gaverbeek voor het eerst onder Peter Maes en geeft rode lantaarn (voorlopig?) door

Jupiler Pro LeagueSint-Truiden pakte op Zulte Waregem drie levensbelangrijke punten in de overlevingsstrijd. De eerste driepunter onder Peter Maes brengt de Kanaries naast KV Mechelen en Moeskroen onderin de rangschikking. Zulte Waregem houdt slechts vier punten voorsprong over. De midweekwinst op Antwerp is daarmee, tot frustratie van Francky Dury, alweer verdwenen.

Met drie punten teruggekeerd van de Bosuil, was de personele schade wel aanzienlijk voor Zulte Waregem. Geen De Bock (geschorst) of Chory (enkelblessure), maar uiteindelijk ook geen Olivier Deschacht (rugblessure) in de basis bij Essevee, dat met de onuitgegeven jonge driemansdefensie Humphreys-Pletinckx-Bianda aantrad. Voorin kreeg Bruno nu Vossen naast zich, en die legde de bal al na enkele minuten in het mandje na een blunder van STVV-keeper Schmidt. Op aangeven van de VAR keurde ref De Cremer dat doelpunt echter terecht af wegens handspel van de Waregemse spits.

Halfweg de eerste helft moest de scheids een tweede keer het scherm consulteren van de VAR, toen Caufriez al dan niet met de hand Bruno de bal ontfutselde in de zestien. Dat bleek niet met de hand, maar of de tussenkomst van de Waal helemaal koosjer was? Hoe dan ook kwam er geen strafschop, wel een gele kaart voor de fel protesterende Francky Dury.

STVV drong naar de rust toe feller aan en klom op voorsprong toen het uur naderde. Caufriez, door Maes van de linnker- naar de rechterflank gestuurd, drong diep door. De Henegouwer legde perfect terug naar Suzuki en de Japanner liet Bostyn kansloos. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg liep Bianda snel tegen twee gele kaarten aan.

Essevee ging met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker, maar liep daarbij bijna op het Haspengouwse mes. Bostyn hield Cacace echter van de dubbele voorsprong af en pakte ook een verre trap van Garcia. Het slotoffensief van de thuisploeg was nog moedig, maar tevergeefs. Want Maximiliano Caufriez, dé man van de tweede helft, lobde de 0-2 uiteindelijk nog over Bostyn.

Steve De Ridder (STVV): “Organisatie pakken beter”

“Daar gaan we weer, dacht ik na de desastreuze matchopening met alweer een dom doelpunt tot gevolg”, opende De Ridder. “Als die goal dan wordt afgekeurd, krijg je zoiets als een boost. Daarna spelen we ook een redelijke tot goede match. Toch speelden we nog vaak te geforceerd. Maar we gaven weinig weg. De organisatie was trouwens veel beter dan de voorgaande matchen. Dit was zeker geen referentiematch, maar wel een match waar we op kunnen voortbouwen. Belangrijke overwinning alleszins.”

Jelle Vossen (Zulte Waregem): “Zege in Antwerp weg”

“Wat heb je aan een overwinning in Antwerp als je het dan allemaal thuis weggeeft tegen een ploeg als STVV?”, aldus Vossen. “We hadden gehoopt op nog een keer een thuisoverwinning. Dat is ons niet gelukt. We moeten de hand dan ook in eigen boezem durven steken. Ondanks het slechte veld was het niet goed genoeg.” Waarom het tegen grotere ploegen dan wel lukt? “Weet ik niet. Als je alleen die matchen bekijkt, kan je zeggen dat we een goed seizoen spelen. Daarom zijn nederlagen als vandaag heel frustrerend. We hadden een kans om Sint-Truiden op tien punten te zetten. Niet dus. Toch sta ik nog altijd liever op onze positie dan op die van STVV.”

