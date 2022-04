STVV rekent simpel af met Standard, maar misloopt play-off 2 ondanks straffe zegereeks

De vraag die al maanden werd gesteld in Sint-Truiden: kunnen Christian Brüls en Shinji Kagawa, twee creatieve meesterbreinen aan de bal, wel samen op een veld staan? Daarop heeft coach Bernd Hollerbach nu een volmondige ‘ja’ gekregen. Van minuut 1 greep het duo Standard naar de keel en tikte het balletjes heen en weer. Meer voetbal, minder knokken in het spel van STVV. Spitsen Hara en Hayashi maakten daar handig gebruik van.

Standard langs hun kant kon daar weinig tot niets tegenover zetten. Een schotje van Emond afgeblokt, een kopballetje van Noubi over. STVV kreeg via Hayashi nog twee grote kansen op 3-0, maar die liet er nog wat spanning in. De invalbeurt van Klauss daarentegen was meteen raak: een simpele intikker, de doodsteek voor zijn ex-club. Stayen, dat voor het eerst sinds heel lang nog eens bijna helemaal vol was gelopen, kirde van plezier.