Straks weer 16 clubs in 1A, play-off 1 met 6 ploegen: volgens Union-CEO Bormans gaan we terug naar oud format

Volgend jaar drie dalers en daarna een competitieformule met zestien teams, zoals we voor de coronapandemie gewoon waren. Dat is wat we volgens Philippe Bormans, CEO van Union mogen verwachten. In plaats van Champions’ play-offs met 4 teams zouden we dan weer een play-off 1 krijgen met 6 ploegen. Alleen play-off 2 zou volgens Bormans licht kunnen wijzigen in vergelijking met vroege. In plaats van 2 poules met 6, zouden er nu 4 groepen van 4 ploegen uit 1A en 1B zijn.

“Vandaag is er open gebabbeld, maar het lijkt erop dat er geen tweederde meerderheid is voor eender welke andere formatswijziging. Maar geen beslissing is ook een beslissing. Twee jaar geleden is door corona al gestemd dat er volgend seizoen drie dalers zijn en we zo terugkeren naar een competitie met zestien clubs met een play-off 1 met zes ploegen. Die formule heeft zijn attractiviteit al bewezen. Volgend seizoen volgt ook de integratie van vier beloftenploegen in 1B, dat kunnen we dan in maart evalueren.”