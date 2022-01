Sterk Union is morele winnaar na gelijkspel op Jan Breydel, Mignolet hield Club recht voor rust

Jupiler Pro LeagueEen drawtje zowaar, de topper tussen Club Brugge en Union heeft een muis gebaard. Een zwak Club kwam niet tot scoren. Union zocht wel, maar vond niet. De competitieleider is wel de morele winnaar en behoudt negen punten voorsprong in het klassement.

Door het nakende vertrek van Ignace Van Der Brempt moest Schreuder achterin Matej Mitrovic weer in de ploeg brengen bij Club. Rits verdween dan weer naar de bank en Sobol startte voor het eerst sinds het vertrek van Clement. Bij Union waren er geen wissels.

De bal was voor Club in de beginfase. De eerste kans ook, maar Dost mikte naast. Nadien konden de bezoekers het evenwicht herstellen. Union nam gaandeweg zelfs helemaal over.

Mignolet moest zich een paar keer alert tonen. Op een listig balletje van Undav, op een schot van Vanzeir na geblunder van Nsoki en op een corner van Teuma. ‘Big Si’ was de beste man bij de landskampioen voor rust.

Aanvallend speelde blauw-zwart weinig klaar, terwijl de aanvallen van Union wél scherp en direct waren. In het slot van de eerste helft kwamen Teuma en Lapoussin nog heel dicht bij de 0-1, maar ook zij vonden Mignolet op hun weg.

Volledig scherm © Photo News

De pauze was het sein voor Schreuder om in te grijpen. Lang bleef verrassend binnen voor Balanta in een poging om meer grip op het middenveld te krijgen, maar beterschap bracht dat niet meteen.

Club kwam niet in zijn spel, terwijl Union bleef zoeken naar een goal. Ondanks geklungel van vooral Nsoki lukte het in de zone van de waarheid evenwel net niet. Lazare besloot op het uur hoog over na een knappe actie van Nieuwkoop.

Enkel een slotoffensief kon nog voor afscheiding zorgen, maar net als Lazare schoot Teuma een goeie kans over. Verder stond er altijd wel ergens een been in de weg. Vanaken kreeg in het slot nog een kans op een vrije trap. Net naast.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.