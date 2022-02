Sterk Club zet blunder Mignolet recht tegen Antwerp en nadert tot op zeven punten van Union - Schreuder: “Er waren dingen die beter moeten”

Butez was lange tijd onklopbaar. Eerst op een schot van Adamyan, later redde hij een goede poging van Rits. In tussentijd lag Seck een paar keer goed in de weg met dat stevige lijf van hem.

Toch kwam de Great Old op voorsprong. Seck kopte, Mignolet was verblind door de zon en Frey kopte binnen. Pijnlijk voor de doelman.

De Great Old was helemaal van slag. Kreeg geen poot aan de grond. Het werd weggespeeld door blauw-zwart.

Skov Olsen mocht voor het eerst een doelpunt vieren in een truitje van Club Brugge. “Eindelijk, mijn eerste goal. Als je dat ook nog eens kan doen in een vol stadion, bij een 4-1-winst tegen Antwerp, is dat fantastisch. De ploeg deed het heel goed, de overwinning is al wat telt.”

“Toen ik jonger was, scoorde ik vaker zo’n doelpunten. Goed dat het nu weer lukt. Ik schiet graag van ver, heel mooi dat de bal binnen ging. ‘t Was al lang geleden dat ik nog kon scoren in clubverband, maar ik trok mij op aan mijn goals bij de nationale ploeg.”

“Ik geef ook graag assists, ik wil de ploeg zo goed als mogelijk helpen. Nu moeten we blijven gaan, want er komt een belangrijke periode aan.”

Adamyan: “Een belangrijke overwinning”

Adamyan pikte z’n doelpuntje mee in de 4-1-overwinning van Club. “Ik ben heel blij met onze prestatie. Dit is een belangrijke overwinning, in een topper wil je het altijd goed doen”, vertelde de spits. “Dat ik al twee keer scoorde? Da’s een heel goeie start, maar het belangrijkste is de overwinning.”

“Ik neem me altijd voor heel hard te werken en de ploeg te helpen. Als je dan kan scoren dan is dat mooi meegenomen. Dat Club een stap terug is? Misschien, maar het is ook een grote ploeg. Misschien is het goed om één stap terug te doen, om er nadien twee vooruit te zetten.”

Haroun: “Frustrerend dat ik lange tijd op bank zat”

Haroun stond na afloop Eleven Sports te woord? “We komen 0-1 voor en nadien zakken we in elkaar. Vooral het begin van de tweede helft was niet goed, de match was te snel gespeeld. We wisten dat het een belangrijke match was, maar dan scoren ze zeer snel. Ze hadden meer balbezit, ‘t was gewoon verdiend.”

“Het is heel pijnlijk om zo’n match te moeten missen. Om vanop de bank te zien hoe ik op mijn positie in het middenveld de ploeg niet kan helpen. Zeer frustrerend, heel zuur.”

“Elke match is belangrijk, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. We wilden het verlies van vorige week goedmaken, maar dat hebben we niet kunnen doen en de manier waarop is pijnlijk. Nu volgt de derby, die moeten we weer winnen om ons ticket voor play-off 1 niet in gevaar te brengen.”

Bataille: “We zijn te wisselvallig om een echte titelkandidaat te zijn”

“Zij waren op alle vlakken beter. Ze waren efficiënt en agressief en wij waren dat niet. Als je op voorsprong komt dan moet je dat vasthouden. En dat deden wij niet”, klonk het bij Bataille. “Zij zetten goed druk en daar waren wij niet tegen opgewassen. Nu moeten we ons snel herpakken. We waren nochtans klaar voor de match, we trainden genoeg op snel voetbal dus er zijn geen excuses. We zijn te wisselvallig om een echte titelkandidaat te zijn.”