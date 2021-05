Status quo in Champions’ play-offs: Antwerp en Club Brugge komen in erbarmelijke match niet tot scoren

Belgisch voetbal "Een mauve dankjewel": Anderlecht na Genkse bekerwinst zeker van Europees voetbal en daar is eigenaar Marc Coucke heel tevreden om

26 april Racing Genk heeft de Beker van België gewonnen en daar zijn alle ploegen uit de Champions’ play-offs blij mee. Want dankzij de overwinning van de Limburgers zijn alle teams bij de eerste vier - in casu Club, Genk, Anderlecht en Antwerp - nu zeker van Europees voetbal, net als de winnaar van de Europe play-offs (Oostende, AA Gent, Standard of KV Mechelen). Marc Coucke feliciteerde de winnaars namens Anderlecht: “Een mauve dankjewel.”