Standard zakt met gemengde gevoelens af naar Ghelamco Arena, keeperskwestie voor Hein Vanhaezebrouck

Hoewel ze slechts 1 op 6 pakten in de laatste twee Europese wedstrijden, was het voetbal tegen Rangers en Benfica hoopgevend. Alleen staan daar vier gelijke spelen op rij tegenover in de Jupiler Pro League. "We hebben punten nodig", beseft trainer Philippe Montanier. "De twee punten die we verloren tegen KV Mechelen moeten we ergens anders gaan zoeken."

De Fransman wil aansluiting behouden met de topploegen. Een overwinnig tegen Gent is met andere woorden welgekomen. De Buffalo's blijven een zwalpende ploeg. Montanier: "Maar ik reken hen toch tot één van de beste ploegen van de competitie. Samen met onder meer Club Brugge en Antwerp behoren ze tot de favorieten."

Amallah en Lestienne geraken mogelijks fit. Voor Nicolas Raskin wordt het - dixit hemzelf - toch een speciale wedstrijd. Terug naar de ploeg die hem liet debuteren. "Nicolas moet daar niet te veel mee bezig zijn", aldus Montanier. "De emoties mogen niet de bovenhand nemen, ook al kan dat eens gebeuren. Wij zijn er om de spelers te gidsen, zelfs bij speciale gebeurtenissen.”

Volledig scherm Philippe Montanier. © BELGA

Keeperskwestie bij Gent?

Bij AA Gent wou Hein Vanhaezebrouck gisteren niet in zijn kaarten laten kijken over zijn doelmannen. Bolat keepte zondag in Oostende, Roef donderdag in Hoffenheim. “We zullen wel zien wie zondag in doel staat”, aldus HVH.

Laurent Depoitre is een tijdje out met een voetblessure. “We hebben hem uit Hoffenheim meteen terug laten vliegen om hier naar een specialist te gaan. Het goede nieuws is dat er niets meer is dan een snijwonde op zijn voet.”

“We hadden eerst schrik dat er een pees geraakt was, of dat er een klein barstje was. Maar het is een serieuze snijwonde, het zal tijd vragen om dat volledig te helen. Was het zijn arm, dan plakten we het dicht en dan kon hij nu al spelen.”

“Maar het is zijn voet en het mag niet opnieuw openscheuren. Het is jammer, want ik zag een gretige Depoitre. Ik hoop dat we hem voor Nieuwjaar nog aan het werk zien, maar ik ben er niet gerust in. Owusu had wat last aan de knie, maar hij trainde gisteren weer mee.”

Volledig scherm Laurent Depoitre (rechts) is niet fit voor de partij tegen Standard. © BELGA

