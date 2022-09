Standard weer met voeten op de grond na pijnlijke derbynederlaag tegen Seraing

Jupiler Pro League Antwerp heeft de handen vol met stug Zulte Waregem, maar boekt dankzij Balikwisha als enige topploeg 6 op 6

Van alle G5-ploegen is Antwerp de enige die nog foutloos is. De Great Old kreeg het op speeldag twee niet cadeau van Zulte Waregem, maar won uiteindelijk wel verdiend. Opvallend: Antwerp incasseerde in vier officiële wedstrijden nog geen enkele tegengoal.

